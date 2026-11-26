Телеведучий та шеф-кухар Гордон Рамзі очолить новий склад ведучих автомобільного шоу BBC Top Gear, яке відновлюється через чотири роки після останнього виходу в ефір. Про це УНН пише з посиланням на BBC.

Деталі

Рамзі займе місце "за кермом" разом із ще не названими співведучими, коли почнуться зйомки шоу наступного року. Повернення на екрани заплановано на 2028 рік.

Програма не виходила в ефір з 2022 року, коли співведучий Ендрю Флінтофф отримав серйозні травми обличчя та ребер після того, як його триколісний автомобіль з відкритим верхом перекинувся на випробувальному полігоні шоу.

У заяві, яка оголошує про його нову роль, Рамзі сказав, що хоче привнести "свіжу енергію та амбіції" до формули шоу, яка полягає в тому, щоб бути "дивовижною, розважальною та [з] правильною кількістю хаосу".

Доповнення

Програма Top Gear стартувала в 1977 році і в 2000-х роках стала одним із найбільших хітів BBC завдяки Джеремі Кларксону, Річарду Гаммонду та Джеймсу Мею.

Їх змінили ведучі, у тому числі Кріс Еванс і зірка серіалу "Друзі" Метт Леблан, перш ніж у 2018 році Флінтофф змінив Педді Макгіннеса та Кріса Гарріса.

Проте шоу було "закрито" після аварії колишнього гравця у крикет у грудні 2022 року.

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