Голлівудський актор Колін Фаррелл відверто розповів про багаторічну боротьбу із залежністю та зізнався, що саме батьківство допомогло йому змінити життя. Про це повідомляє People із посиланням на новий документальний фільм "The Slightest Touch", пише УНН.

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50-річний ірландський актор зізнався, що почав вживати алкоголь ще у 13-14 років. Згодом до проблем зі спиртним додалася наркотична залежність.

Переломним моментом для Фаррелла стало завершення зйомок фільму "Поліція Маямі". Після цього актор потрапив до реабілітаційного центру, де почав переосмислювати своє життя.

Як син змінив життя голлівудської зірки

Особливу роль у подоланні залежності відіграв старший син актора Джеймс, який народився у 2003 році із синдромом Ангельмана – рідкісним генетичним захворюванням, що впливає на розвиток нервової системи.

Фаррелл відмовився від алкоголю та наркотиків, коли хлопчикові було 2,5 року. Під час реабілітації актор усвідомив, наскільки важливо бути присутнім у житті сина, який потребуватиме постійної підтримки.

У документальному фільмі Фаррелл не зміг стримати сліз, згадуючи той період. Він також розповів, що виховання двох синів допомогло йому подорослішати та змінити ставлення до життя.

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