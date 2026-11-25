"Пробачаємо і просимо пробачення" - Буданов висловився про Волинську трагедію
Київ • УНН
Кирило Буданов закликав Україну та Польщу визнати спільну трагедію й будувати відносини на взаємному прощенні. Він нагадав про доступ до поховань для ексгумацій.
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов наголосив, що Україна та Польща мають будувати відносини на взаємному прощенні й визнанні трагічних сторінок спільної історії, передає УНН із посиланням на Новини.LIVE.
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Буданов розповів, що під час загострення дипломатичних відносин між країнами особисто відвідував Польщу, щоб обговорити суперечливі історичні питання та знайти шляхи їхнього вирішення.
"Однозначна оцінка в тому, що це трагедія... Пропоную повернутись до парадигми рішення: "Пробачаємо і просимо пробачення". І нам треба у цій ідеології жити... Ми всі визнаємо, що це трагедія і вона не має ніколи повторитися", — наголосив Буданов.
За його словами, варто повернутися до підходу, який сформулювали президенти України та Польщі ще наприкінці 1990-х років.
Буданов також нагадав, що Україна відкрила доступ до місць поховань для проведення ексгумацій, та закликав спиратися на історичну правду.
В Україні оперативно видаватимуть дозволи на ексгумацію жертв Волинської трагедії 18.07.26, 19:50 • 7270 переглядiв