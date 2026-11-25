Якщо вам здається, що всі навколо дивляться або транслюють контент щодо Grand Theft Auto VI, у YouTube є офіційні докази. Про це пише Mashable, передає УНН.

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У своєму блозі у вівторок, 24 листопада, компанія докладно описала колосальний вплив на онлайн-простір з боку блокбастера від Rockstar Games, що отримав визнання критиків, оголосивши, що в день релізу відео з назвою GTA 6 на YouTube набрали понад 3,5 мільярдів переглядів по всьому світу.

На сьогодні, за наявними даними, контент із серії Grand Theft Auto на YouTube набрав понад 900 мільярдів переглядів, при цьому відео, присвячені GTA 6, отримали 40 мільярдів переглядів ще до дня релізу.

Поряд із ютуберами, стримери на Twitch та Kickstarter побили рекорди за кількістю переглядів контенту GTA 6 у день запуску. За даними платформи Streams Charts, на Twitch було зафіксовано 2,5 мільйона переглядів, а на Kick - 1,31 мільйона (платформа зафіксувала 3,22 мільйона переглядів на YouTube, що менше, ніж повідомляє компанія), що в сумі становить 7,91 мільйона одночасних глядачів GTA.

У контексті, 24-годинний рекорд за кількістю переглядів одного відео на YouTube, як і раніше, належить суперзіркам K-pop BTS, чий кліп "Butter" 2021 року набрав 108,2 мільйона переглядів за один день, побивши власний рекорд в 101,1 мільйона переглядів.

Однак GTA 6 може претендувати на рекорд за кількістю переглядів за 24 години дебютного немузичного відео для першого трейлера, випущеного в грудні 2023 року: 93 мільйони переглядів за 24 години.

Щоб відзначити новини про стрімінг, YouTube додав кілька функцій на тему GTA 6 у YouTube Live, зокрема екранні зірки "Розшукуються" (Wanted Stars) (зірки, які з’являються в грі, якщо поліція розслідує головних героїв Джейсона та Люсію), а також ефект Shorts, який дозволяє творцям використовувати фони Вайс-Сіті (Vice City).

Нагадаємо

У четвер, 18 листопада, Grand Theft Auto VI офіційно вийшла після 13 років очікування. Першими гру спробували у Новій Зеландії, де шутер вийшов о 13:00. На стрімінгових платформах перегляди проходження сюжетної лінії сягали близько 2 млн глядачів

Grand Theft Auto VI встановила абсолютний рекорд індустрії розваг, принісши $3,79 млрд за перший день продажів. Ця сума перевищила загальні касові збори будь-якого фільму за весь час його прокату.

Трафік Pornhub у день виходу GTA VI знизився на 15%