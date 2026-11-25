Ізраїльська партія "Яшар" (Yashar), яку очолює колишній військовий командувач Гаді Айзенкот, заявила 24 листопада, що погодилася підписати коаліційну угоду з правою опозиційною партією в прагненні сформувати уряд після виборів минулого місяця. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

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Партія "Яшар" повідомила, що Айзенкот зустрівся з Авігдором Ліберманом, головою партії "Ізраїль - наш дім" (Israel Our Home), раніше у вівторок, і вони домовилися про угоду після цього, що стало першим подібним альянсом після виборів.

Ізраїльський парламент був приведений до присяги 10 листопада без нового уряду після виборів 27 жовтня, які позбавили прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу більшості, але не залишили іншим явний шлях до влади.

Президент Ісаак Герцог доручив Айзенкоту сформувати уряд, тоді як Нетаньягу залишається виконувачем обов'язків прем'єр-міністра.

Правоцентристська партія "Лікуд" (Likud) Нетаньягу в союзі з ультраправими та ультраортодоксальними партіями перевершила очікування на виборах, але все ж таки втратила більшість. Тепер вона займає 53 зі 120 місць у Кнесеті.

Центристсько-права партія "Яшар" Айзенкота та її партнери з коаліції, включаючи Лібермана, займають лише 48 місць. Але у них є потенційні союзники в особі партій, які представляють арабську меншість Ізраїлю, які займають 19 місць і підтримують Айзенкота в його запеклій опозиції Нетаньягу.

Угода між Айзенкотом, чия партія здобула 21 місце в парламенті, і Ліберманом, чия партія здобула 7 місць, стала несподіванкою, оскільки Ліберман відкрито заявляв про свою незгоду з формуванням уряду за підтримки арабських партій, а також з урядом національної єдності з Нетаньягу.

Ліберман також заявляв, що його головна мета - усунути Нетаньягу від влади.

Айзенкот має час до 6 грудня, щоб сформувати уряд у межах 28-денного мандату, але він може запросити продовження на 14 днів. Якщо йому це не вдасться, Нетаньягу отримає шанс. Якщо ніхто не зможе сформувати уряд, наступного року відбудуться нові вибори.

Також тривають переговори між Айзенкотом, деякими з його партнерів по "блоку змін" та "Лікудом" щодо формування уряду національної єдності.

Лівоцентристська партія "Демократи" (Democrats), яка отримала 8 місць у парламенті, окремо заявила про призупинення переговорів з Айзенкотом у зв'язку з прогресом у його переговорах з партією "Лікуд" Нетаньягу про можливий уряд національної єдності та "враховуючи глухий кут у переговорах щодо формування "уряду змін".

Яїр Голан, голова "Демократів", заявив, що віддає перевагу уряду без Нетаньягу, але з арабськими партіями.

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