"Домовились по всіх ключових напрямах": Зеленський підсумував зустріч із Мадяром
Київ • УНН
Україна й Угорщина погодили ключові напрями співпраці, зокрема постачання пального та розвиток залізниці. Зеленський подякував Мадяру за підтримку.
Україна налаштована на конструктивні відносини з Угорщиною - на рівноправні відносини, які засновані на взаємній повазі до наших народів. Про це за підсумками зустрічі з главою угорського уряду Петером Мадяром заявив Президент Володимир Зеленський, повідомляє УНН.
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За його словами, сторони домовились по всіх ключових напрямах двосторонньої співпраці, зокрема в енергетиці.
Обговорили постачання в Україну дизелю та інших необхідних нафтопродуктів. Потреби в інфраструктурі - це передусім розширення залізничного сполучення між нашими країнами, розвиток маршруту Київ - Будапешт, електрифікація залізниці, розбудова пунктів пропуску на кордоні - реконструкція тих, що є, і побудова нових пунктів пропуску
Також вони обговорили з Мадяром безпекові питання. Зокрема, Зеленський поінформував про ситуацію на фронті та про удари росії по українських містах і селах.
Цю війну реально зупинити тільки при повній солідарності Європи, Америки і всіх тих, хто справді хоче реального миру, - солідарності з Україною. Дякую пану Премʼєр-міністру за чітку позицію щодо нашого захисту від росії. Український захист має значення для всієї Європи, і це вже було доведено досвідом 20-го століття
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