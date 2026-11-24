Ворог увечері у вівторок, 24 листопада, атакував Одещину. Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, інформує УНН.

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За його словами, внаслідок обстрілів загинуло двоє людей: 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей зазнали поранень, зокрема 12-річна дитина.

Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та легкові автомобілі. ... На місцях влучань працюють всі відповідні служби. Правоохоронці документують чергові воєнні злочини росії проти цивільного населення - констатував Кіпер.

У свою чергу в ДСНС уточнили, що внаслідок атаки рф сталося загоряння складського приміщення.

В Одеському районі через влучання пошкоджено виробничу будівлю та 3 легкові автомобілі, виникла пожежа, яку надзвичайники оперативно ліквідували. ... У місті Подільськ зафіксовано влучання на відкритій території, внаслідок чого пошкоджено гараж і два легковики - розповіли рятувальники.

Нагадаємо

На Одещині після останніх ворожих обстрілів у 15 разів зросла кількість локальних аварій в електромережах.

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