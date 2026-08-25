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Пожежі

Пожежі - процес неконтрольованого горіння, що розповсюджується у просторі. Пожежі несуть загрозу життю людей та тварин, знищують та пошкоджують майно, екосистеми. Найчастіше причиною виникнення пожежі стає необережне поводження з вогнем, порушення правил експлуатації електроприладів та устаткування, природні фактори (наприклад, блискавка) та самозаймання матеріалів. Пожежі поділяються на такі класи: горіння твердих речовин; горіння рідких речовин; горіння газоподібних речовин; горіння металів; горіння електроприборів під напругою.
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Світ • 21:58 • 52 перегляди
Маркетплейс “Maudau” скоротить частину працівників через атаки рф

Maudau оголосив про часткове скорочення штату через наслідки атак рф на логістичні об’єкти. Компанія планує зберегти стійкість і роботу.

Війна в Україні • 16:59 • 3162 перегляди
У Краматорську кількість поранених у результаті атаки рф зросла до 24Photo

У Краматорську через авіаудар пошкоджено 34 багатоповерхівки та виникли пожежі. Серед 24 поранених — двомісячне немовля.

Війна в Україні • 16:36 • 15774 перегляди
Ціни на нафту впали до тижневого мінімуму

Brent подешевшав до $89,10, WTI — до $82,08 за барель. Трейдери вважають економічний тиск меншою загрозою для поставок, ніж ескалацію.

Економіка • 25 серпня, 14:11 • 3752 перегляди
Ворог атакував Запоріжжя: відомо про трьох поранених, спалахнуло 10 автоPhoto

Російські безпілотники атакували Запоріжжя, спричинивши займання близько 10 автомобілів. Троє людей поранені, їм надають допомогу.

Війна в Україні • 25 серпня, 12:46 • 2624 перегляди
У рф стався вибух на Амурському газохімічному комплексі - двоє людей загинуло, понад 100 постраждалоVideo

На Амурському газохімічному комплексі вибухнула установка переробки метанолу й почалася пожежа площею 2 тисячі м². Постраждали 133 людини.

Світ • 25 серпня, 11:18 • 3426 перегляди
Пожежа сталася на одному з найбільших НПЗ у КазахстаніPhotoVideo

На Атирауському НПЗ загорівся нафтошлам у відстійнику, постраждалих немає. Пожежу повністю ліквідували, завод працює штатно.

Економіка • 25 серпня, 10:59 • 7504 перегляди
Ексклюзив
СЕО “дочки” Fire Point розповів про технологію виробництва ракетних двигунів на заводі у Данії Photo

У Данії Fire Point будує завод твердопаливних двигунів для ракет. Корпуси намотуватимуть із полікарбонатного волокна

Війна в Україні • 25 серпня, 09:51 • 25431 перегляди
Російські удари на Чернігівщині за добу залишили 38 постраждалихPhotoVideo

Російські війська атакували Чернігівщину 45 разів, поранивши 38 людей. Пошкоджені будинки, підприємства, авто та критична інфраструктура.

Війна в Україні • 25 серпня, 08:59 • 2798 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та установок Астраханського ГПЗ

Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та двох газосепараційних установок Астраханського ГПЗ.

Війна в Україні • 25 серпня, 08:22 • 16925 перегляди
На Дніпропетровщині через атаки рф постраждали троє людей - ОВАPhoto

російські війська атакували п’ять районів Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами. Пошкоджені будівлі, у Павлограді сталася пожежа.

Суспільство • 25 серпня, 06:46 • 3194 перегляди
Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ у краснодарському краї рф - Fire PointVideo

Українські військові уразили Афіпський НПЗ дронами FP-1. Російська влада повідомила про пожежу, пошкодження вокзалу та жертви.

Війна в Україні • 25 серпня, 06:01 • 17351 перегляди
Окупанти вдарили КАБом по Запоріжжю: загинули двоє людей

російські війська вранці вдарили КАБом по Запоріжжю. Загинули двоє людей, пошкоджено дорогу, зруйновано об’єкти та виникла пожежа.

Війна в Україні • 25 серпня, 04:19 • 13210 перегляди
російська атака знищила гуманітарні запаси Червоного Хреста у Херсоні на майже 28 млн гривень

Пожежа після дронової атаки рф знищила склад Червоного Хреста у Херсоні. Постраждалих немає, організація продовжує допомагати жителям.

Війна в Україні • 25 серпня, 03:15 • 10656 перегляди
Ozon виплачуватиме компенсації за знищені товари лише за наявності страховки від ризиків пошкодження внаслідок атак БПЛА

Ozon компенсує збитки продавцям лише за наявності страхування в «Ингосстрахе». Від початку атак акції компанії впали на 27%.

Економіка • 25 серпня, 01:57 • 4508 перегляди
Ексклюзив
Через атаки рф Україна втратила понад 1,2 млн підручників - знищені наклади планують відновити до листопада

МОН розпочало передрук 1,2 млн знищених підручників і планує доставити їх до 1 листопада 2026 року. Збитки оцінюють у 150 млн грн.

Війна в Україні • 24 серпня, 14:10 • 35872 перегляди
У магазинах Metro будуть перебої з товарами після удару по складу - заява компанії

Масована атака рф знищила частину запасів Metro Україна. Компанія попередила про короткочасні перебої з товарами та доставкою.

Війна в Україні • 24 серпня, 13:45 • 4782 перегляди
У рф дозволили вводити тимчасове управління на об'єктах критичної інфраструктури, якщо їх не убезпечили від повітряних атак

Указ путіна дозволяє владі рф перебирати управління критичними об'єктами через загрози безпеці або затримку відновлення. Йдеться про енергетику, промисловість, зв'язок і життєзабезпечення.

Світ • 24 серпня, 12:29 • 16170 перегляди
Удар російського дрона по будинку в Чернігові: уже 20 постраждалих

Російський дрон пошкодив багатоповерхівку в центрі Чернігова. Серед 20 постраждалих — двоє дітей, жінка у тяжкому стані.

Війна в Україні • 24 серпня, 12:14 • 3810 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російського комбінату "каменський" з виробництва ракетного палива

Сили оборони України вразили комбінат «Каменський» у Ростовській області РФ. На підприємстві зафіксували пожежу, збитки уточнюють.

Війна в Україні • 24 серпня, 10:11 • 4942 перегляди
Атака рф на два ТЦ на Одещині: один торговий центр повністю охопила пожежа, ДСНС показала наслідкиPhotoVideo

Російська атака спричинила пожежі у двох торговельних центрах Одещини, одна охопила 35 тисяч кв. м. Постраждали четверо людей.

Війна в Україні • 24 серпня, 10:05 • 4230 перегляди
Чергова доба ударів по Ozon: Україна за ніч уразила три логістичні хабиVideo

У ніч на 24 серпня під ударом опинилися три великі логістичні центри Ozon в Адигеї, Ставропольському краї та Дагестані. Серія атак на інфраструктуру російського маркетплейсу триває третю добу поспіль.

Війна в Україні • 24 серпня, 09:53 • 26228 перегляди
У Чернігові через атаку рф постраждали 14 людей, серед них двоє дітейPhoto

У Чернігові внаслідок удару РФ по багатоповерхівці постраждали 14 людей, зокрема двоє дітей. Трьох госпіталізували, пожежу локалізували.

Війна в Україні • 24 серпня, 09:40 • 3486 перегляди
рф вдарила по багатоповерхівці у Чернігові, виникла пожежа

У Чернігові російський удар влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу. Інформацію про постраждалих уточнюють.

Війна в Україні • 24 серпня, 09:13 • 3710 перегляди
На півдні Таїланду сталися підпали та напади з вибухами

Унаслідок скоординованих підпалів і вибуху колії постраждали щонайменше троє людей. Влада ввела комендантську годину в Наратхіваті.

Світ • 24 серпня, 09:04 • 3886 перегляди
Україна збиває понад 90% "шахедів" і готує відповідь на російську балістику - Зеленський

Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.

Війна в Україні • 24 серпня, 07:21 • 4782 перегляди
рф масовано атакувала Одещину: головний удар - по продовольчих складах і енергетиціPhoto

росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Одещині. Пошкоджено продовольчі склади, енергооб’єкти й приватні будинки, виникли пожежі.

Війна в Україні • 24 серпня, 05:39 • 21946 перегляди
росіяни вдарили по АЗС на Чернігівщині є поранена

У Новгород-Сіверському районі російський удар спричинив пожежу на АЗС. 59-річну працівницю доправили до лікарні.

Війна в Україні • 24 серпня, 04:45 • 3590 перегляди
Рятувальників Еболи переслідували з мачете, а спалах у Конго вже охопив територію більшу за ФранціюPhoto

У ДР Конго Ебола заразила понад 5500 людей і забрала 2642 життя. Напади, страйки та відмова від ізоляції ускладнюють реагування.

Здоров'я • 24 серпня, 04:32 • 4164 перегляди
У ставропольському краї спалахнула масштабна пожежа на складі Ozon після атаки безпілотниківVideo

У невинномиську після атаки безпілотників загорівся склад Ozon площею понад 93 тисячі квадратних метрів. Пожежу видно на відео очевидців.

Світ • 24 серпня, 00:26 • 5096 перегляди