Пожежі
Найсильніша пожежа вирує на острові Саламін, де її гасять літаки, гелікоптери, наземні бригади й волонтери. Спека сягнула 40 градусів.
Maudau оголосив про часткове скорочення штату через наслідки атак рф на логістичні об’єкти. Компанія планує зберегти стійкість і роботу.
У Краматорську через авіаудар пошкоджено 34 багатоповерхівки та виникли пожежі. Серед 24 поранених — двомісячне немовля.
Brent подешевшав до $89,10, WTI — до $82,08 за барель. Трейдери вважають економічний тиск меншою загрозою для поставок, ніж ескалацію.
Російські безпілотники атакували Запоріжжя, спричинивши займання близько 10 автомобілів. Троє людей поранені, їм надають допомогу.
На Амурському газохімічному комплексі вибухнула установка переробки метанолу й почалася пожежа площею 2 тисячі м². Постраждали 133 людини.
На Атирауському НПЗ загорівся нафтошлам у відстійнику, постраждалих немає. Пожежу повністю ліквідували, завод працює штатно.
У Данії Fire Point будує завод твердопаливних двигунів для ракет. Корпуси намотуватимуть із полікарбонатного волокна
Російські війська атакували Чернігівщину 45 разів, поранивши 38 людей. Пошкоджені будинки, підприємства, авто та критична інфраструктура.
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ та двох газосепараційних установок Астраханського ГПЗ.
російські війська атакували п’ять районів Дніпропетровщини дронами, артилерією та авіабомбами. Пошкоджені будівлі, у Павлограді сталася пожежа.
Українські військові уразили Афіпський НПЗ дронами FP-1. Російська влада повідомила про пожежу, пошкодження вокзалу та жертви.
російські війська вранці вдарили КАБом по Запоріжжю. Загинули двоє людей, пошкоджено дорогу, зруйновано об’єкти та виникла пожежа.
Пожежа після дронової атаки рф знищила склад Червоного Хреста у Херсоні. Постраждалих немає, організація продовжує допомагати жителям.
Ozon компенсує збитки продавцям лише за наявності страхування в «Ингосстрахе». Від початку атак акції компанії впали на 27%.
МОН розпочало передрук 1,2 млн знищених підручників і планує доставити їх до 1 листопада 2026 року. Збитки оцінюють у 150 млн грн.
Масована атака рф знищила частину запасів Metro Україна. Компанія попередила про короткочасні перебої з товарами та доставкою.
Указ путіна дозволяє владі рф перебирати управління критичними об'єктами через загрози безпеці або затримку відновлення. Йдеться про енергетику, промисловість, зв'язок і життєзабезпечення.
Російський дрон пошкодив багатоповерхівку в центрі Чернігова. Серед 20 постраждалих — двоє дітей, жінка у тяжкому стані.
Сили оборони України вразили комбінат «Каменський» у Ростовській області РФ. На підприємстві зафіксували пожежу, збитки уточнюють.
Російська атака спричинила пожежі у двох торговельних центрах Одещини, одна охопила 35 тисяч кв. м. Постраждали четверо людей.
У ніч на 24 серпня під ударом опинилися три великі логістичні центри Ozon в Адигеї, Ставропольському краї та Дагестані. Серія атак на інфраструктуру російського маркетплейсу триває третю добу поспіль.
У Чернігові внаслідок удару РФ по багатоповерхівці постраждали 14 людей, зокрема двоє дітей. Трьох госпіталізували, пожежу локалізували.
У Чернігові російський удар влучив у багатоповерхівку, спричинивши пожежу. Інформацію про постраждалих уточнюють.
Унаслідок скоординованих підпалів і вибуху колії постраждали щонайменше троє людей. Влада ввела комендантську годину в Наратхіваті.
Зеленський заявив, що ОПК України потребує масштабування виробництва дронів і далекобійних систем. Президент закликав створити захист від російської балістики.
росія завдала масованого ракетно-дронового удару по Одещині. Пошкоджено продовольчі склади, енергооб’єкти й приватні будинки, виникли пожежі.
У Новгород-Сіверському районі російський удар спричинив пожежу на АЗС. 59-річну працівницю доправили до лікарні.
У ДР Конго Ебола заразила понад 5500 людей і забрала 2642 життя. Напади, страйки та відмова від ізоляції ускладнюють реагування.
У невинномиську після атаки безпілотників загорівся склад Ozon площею понад 93 тисячі квадратних метрів. Пожежу видно на відео очевидців.