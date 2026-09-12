Дрони по нафтопроводу East-West запускали з Іраку: хто стоїть за атакою

$44.5551.76
ukenru
13:28 • 10855 перегляди
СБУ уразила виробництво FPV-дронів та склади БПЛА під таганрогомVideo
13:15 • 12028 перегляди
пєсков запросив Зеленського до москви замість зустрічі з путіним на G20 у Маямі
13:04 • 9890 перегляди
росія знову атакує залізницю, у Луцьку дрон влучив у пасажирський потягVideo
12:18 • 13405 перегляди
Зеленський заявив про фактично безперервні удари рф і розкритикував реакцію світуPhoto
11:32 • 15659 перегляди
росія втретє за місяць атакувала "Запоріжсталь": 4 працівники постраждали
10:47 • 15705 перегляди
У путіна відповіли на пропозицію Зеленського зустрітися на саміті G20 у Маямі
10:38 • 13063 перегляди
Сили оборони уразили пункти управління та сховища ударних дронів рф на окупованих територіях
10:15 • 12097 перегляди
Україна прагне запустити першу систему Freyja до кінця грудня - Зеленський
12 вересня, 08:59 • 15244 перегляди
На Одещині вже 35 постраждалих після атаки рф, ще двох людей шукають, врятували 13
12 вересня, 08:52 • 14287 перегляди
Потяги до Сум більше не курсуватимуть, "Укрзалізниця" зупинятиме їх у Конотопі
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
2м/с
91%
751мм
Популярнi новини
Атака на Одесу: кількість поранених зросла до 12Photo12 вересня, 05:01 • 22675 перегляди
ЗСУ могли ліквідувати російський виступ під Лиманом і відкинути війська рф – ISW12 вересня, 06:18 • 15059 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі12 вересня, 06:45 • 24430 перегляди
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю12 вересня, 07:30 • 25521 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto12 вересня, 07:51 • 14781 перегляди
Публікації
Що посадити на дачі восени, щоб мати власний запас трав для чаю12 вересня, 07:30 • 25574 перегляди
Реформа БЕБ не змінила підхід до бізнесу: компанії продовжують стикатись з тиском Бюро11 вересня, 10:20 • 58030 перегляди
25 років трагедії 11 вересня: як це було і що змінилося у світі11 вересня, 10:06 • 59829 перегляди
Партнери України по антибалістичній програмі Freyja працюють над її реалізацією 24/7 - CEO Fire Point10 вересня, 14:49 • 80411 перегляди
Втеча від правосуддя: як затягується судовий розгляд справи лікарів Odrex і чи готується нова пастка 10 вересня, 10:12 • 89813 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Мухаммед ібн Салман
Ханно Певкур
Ірина Терех
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Житомирська область
Іран
Луцьк
Реклама
УНН Lite
Памела Андерсон привернула увагу публіки, з'явившись у сукні з екстремально високим розрізомPhoto12:30 • 7852 перегляди
Тревіс Келсі розповів деталі про весілля із Тейлор Свіфт10:44 • 10586 перегляди
Люк Еванс розповів про важкий стан Тіма Каррі перед смертюPhoto12 вересня, 07:51 • 14829 перегляди
Леді Гага вперше стала мамою – співачка народила дитину від Майкла Поланскі12 вересня, 06:45 • 24478 перегляди
Анджеліна Джолі розповіла, хто оплачує її гуманітарні поїздки в Україну11 вересня, 12:44 • 38202 перегляди
Актуальне
Дипломатка
Ракетний комплекс "Панцир"
Мі-8
The Times
Соціальна мережа

Дрони по нафтопроводу East-West запускали з Іраку: хто стоїть за атакою

Київ • УНН

 • 540 перегляди

БПЛА атакували нафтопровід East-West, запустивши їх із провінції Майсан. Саудівська Аравія відклала відповідь на час розслідування Багдада.

Дрони по нафтопроводу East-West запускали з Іраку: хто стоїть за атакою

Іракська влада підтвердила, що безпілотники, які атакували саудівський нафтопровід East-West, були запущені з території південної провінції Майсан. Багдад розпочав розслідування, а керівництво місцевих силових структур почало відсторонювати від посад. Тим часом Саудівська Аравія поки утримується від удару у відповідь. Про це повідомляє Associated Press News, передає УНН.

Деталі

За даними іракської влади, атаку здійснили з об'єкта у провінції Майсан, що межує з Іраном. Прем'єр-міністр Іраку Алі Фалех аз-Заїді доручив негайно встановити обставини запуску безпілотників та осіб, причетних до удару.

На тлі розслідування з посад вже усунули керівництво силових структур провінції, зокрема командувача оперативного командування та начальника поліції Майсана. Також влада Іраку закрила два важливі прикордонні переходи з Іраном - Шаламче та Чазабе. Водночас конкретну групу, яка могла здійснити атаку, офіційно досі не названо. Відповідальність за удари ніхто не взяв. Об'єднання проіранських збройних формувань в Іраку заявило про непричетність та пообіцяло співпрацювати зі слідством.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, ймовірно, причетний до атаки, однак публічних доказів на підтвердження цієї версії наразі не представлено.

Саудівська Аравія повідомила, що після звернення іракського прем'єра погодилася на цьому етапі не завдавати удару у відповідь та дати Багдаду час для розслідування. Водночас Ер-Ріяд наголосив, що залишає за собою право вживати заходів для захисту своєї території та критичної інфраструктури.

Контекст

Атаки на саудівський нафтопровід East-West сталися в районах Ер-Ріяда та Медіни. Після ударів влада Саудівської Аравії з міркувань безпеки призупинила його роботу. За попередніми даними, пошкодження могли отримати насосні станції, які забезпечують функціонування магістралі.

Нафтопровід East-West завдовжки близько 1,2 тис. км з'єднує нафтовидобувні райони на сході Саудівської Аравії з портом Янбу на Червоному морі. Він має особливе значення для експорту нафти в умовах проблем із судноплавством через Ормузьку протоку.

Останніми місяцями через цей маршрут транспортували близько 4-5 млн барелів нафти на добу. На тлі атак та загострення ситуації навколо Ормузької протоки й Баб-ель-Мандебської протоки нафтові котирування цього тижня перевищували 100 доларів за барель.

Ситуація навколо атаки також загострила питання контролю Багдада над проіранськими збройними угрупованнями. Раніше влада Іраку заявляла про намір домогтися їхнього роззброєння, однак низка формувань відмовилася виконувати відповідні вимоги.

Станом на 12 вересня залишаються невідомими конкретні виконавці атаки, кількість та тип використаних безпілотників, масштаби пошкоджень нафтопроводу та строки повного відновлення його роботи.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що порт Мокха на узбережжі Червоного моря в Ємені призупинив комерційну та морську діяльність після серії ракетних атак хуситів.

Олександра Василенко

Світ
Теракт
Вибухи
Пожежі
Ассошіейтед Прес
Червоне море
Ер-Ріяд
Ірак
Дональд Трамп
Саудівська Аравія
Іран