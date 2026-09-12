Дрони по нафтопроводу East-West запускали з Іраку: хто стоїть за атакою

Іракська влада підтвердила, що безпілотники, які атакували саудівський нафтопровід East-West, були запущені з території південної провінції Майсан. Багдад розпочав розслідування, а керівництво місцевих силових структур почало відсторонювати від посад. Тим часом Саудівська Аравія поки утримується від удару у відповідь. Про це повідомляє Associated Press News, передає УНН.

Деталі

За даними іракської влади, атаку здійснили з об'єкта у провінції Майсан, що межує з Іраном. Прем'єр-міністр Іраку Алі Фалех аз-Заїді доручив негайно встановити обставини запуску безпілотників та осіб, причетних до удару.

На тлі розслідування з посад вже усунули керівництво силових структур провінції, зокрема командувача оперативного командування та начальника поліції Майсана. Також влада Іраку закрила два важливі прикордонні переходи з Іраном - Шаламче та Чазабе. Водночас конкретну групу, яка могла здійснити атаку, офіційно досі не названо. Відповідальність за удари ніхто не взяв. Об'єднання проіранських збройних формувань в Іраку заявило про непричетність та пообіцяло співпрацювати зі слідством.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Іран, ймовірно, причетний до атаки, однак публічних доказів на підтвердження цієї версії наразі не представлено.

Саудівська Аравія повідомила, що після звернення іракського прем'єра погодилася на цьому етапі не завдавати удару у відповідь та дати Багдаду час для розслідування. Водночас Ер-Ріяд наголосив, що залишає за собою право вживати заходів для захисту своєї території та критичної інфраструктури.

Контекст

Атаки на саудівський нафтопровід East-West сталися в районах Ер-Ріяда та Медіни. Після ударів влада Саудівської Аравії з міркувань безпеки призупинила його роботу. За попередніми даними, пошкодження могли отримати насосні станції, які забезпечують функціонування магістралі.

Нафтопровід East-West завдовжки близько 1,2 тис. км з'єднує нафтовидобувні райони на сході Саудівської Аравії з портом Янбу на Червоному морі. Він має особливе значення для експорту нафти в умовах проблем із судноплавством через Ормузьку протоку.

Останніми місяцями через цей маршрут транспортували близько 4-5 млн барелів нафти на добу. На тлі атак та загострення ситуації навколо Ормузької протоки й Баб-ель-Мандебської протоки нафтові котирування цього тижня перевищували 100 доларів за барель.

Ситуація навколо атаки також загострила питання контролю Багдада над проіранськими збройними угрупованнями. Раніше влада Іраку заявляла про намір домогтися їхнього роззброєння, однак низка формувань відмовилася виконувати відповідні вимоги.

Станом на 12 вересня залишаються невідомими конкретні виконавці атаки, кількість та тип використаних безпілотників, масштаби пошкоджень нафтопроводу та строки повного відновлення його роботи.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що порт Мокха на узбережжі Червоного моря в Ємені призупинив комерційну та морську діяльність після серії ракетних атак хуситів.