У Луцькому районі через нічну атаку рф були пожежі, їх загасили - ДСНС

Під час ворожого обстрілу на Волині минулої ночі загорілися господарська споруда та житловий будинок у Луцькому районі, але пожежі були погашені, ніхто не постраждав, а прилеглі будівлі були врятовані.