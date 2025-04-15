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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 330 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 26573 перегляди

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У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

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У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

У Луцьку в ТЦК виявили тіло очільника ВЛК. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено, ймовірно, помер природною смертю. Тіло направлено на експертизу.

Кримінал та НП • 11 квітня, 09:39 • 79548 перегляди

До Великодніх свят Укрзалізниця запустить додатковий рейс Київ-Луцьк-Київ

Додатковий швидкісний поїзд №755/756 курсуватиме 17 квітня. Він робитиме зупинки у Фастові, Бердичеві, Рівному та інших містах.

Суспільство • 10 квітня, 17:38 • 13167 перегляди

Понад 700 тис. грн з реєстрацій на черкаський забіг MHP Run4Victory передають на підтримку 118-ї бригади ТрО

Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.

Суспільство • 7 квітня, 07:32 • 8354 перегляди

Потепління в Україні: в яких регіонах вже завершився опалювальний сезон

В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.

Суспільство • 4 квітня, 15:00 • 12779 перегляди

На Волині держслужбовець за хабар обіцяв "зам'яти" справу про загибель неповнолітнього на підприємстві

Посадовець Держпраці за 5 тис. доларів обіцяв підприємцю не розслідувати загибель неповнолітнього на виробництві. Посередницю затримали під час отримання хабаря у Луцьку.

Суспільство • 31 березня, 14:36 • 27419 перегляди

На Волині невідомий стріляв у єгеря та вбив його дружину: чоловіка затримали

Правоохоронці оперативно затримали 43-річного лучанина, підозрюваного у вбивстві дружини єгеря та пораненні самого єгеря під час інциденту з незаконним полюванням. Йому загрожує до 15 років в'язниці.

Кримінал та НП • 31 березня, 09:24 • 28213 перегляди

На Львівщині завершується опалювальний сезон: коли та де ще в Україні відключать тепло

На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.

Суспільство • 26 березня, 15:09 • 31177 перегляди

З понеділка в різних регіонах України запрацюють ще 40 камер автофіксації швидкості: де саме

З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.

Суспільство • 23 березня, 14:51 • 108047 перегляди

Run4Victory: у Черкасах відбудеться масштабний забіг на підтримку воїнів

6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Run4Victory Напівмарафон. Зібрані кошти підуть на підтримку 118 окремої бригади ТрО та місцевих військових частин.

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Волинського підприємця підозрюють у привласненні 1,2 млн грн на встановленні газових лічильників

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Кримінал та НП • 19 січня, 19:25 • 26848 перегляди

Опирався поліції і завдавав удари: лучанин отримав підозру за п'яний інцидент у новорічну ніч

У Луцьку чоловік порушив комендантську годину та відмовився показати документи поліції. Затриманий вчинив опір правоохоронцям та наніс удари, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Кримінал та НП • 2 січня, 13:15 • 24805 перегляди

У Луцьку пролунали вибухи: працює ППО

У Луцьку близько 11:00 місцеві жителі почули звуки вибухів. За повідомленням міського голови Ігоря Поліщука, це пов'язано з роботою сил ППО після виявлення ворожого БПЛА.

Війна • 1 грудня, 09:04 • 22290 перегляди

У Луцьку обіцяють відновити світло до 20:00: що відомо про ситуацію в місті

Мер Луцька повідомив про плани відновлення електропостачання та роботу комунальних служб після ракетного удару. У місті працюють котельні, водоканал та частково відновлено рух тролейбусів.

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Масована атака: ворог атакує захід країни

Ракети зафіксовано в напрямку Тернопільщини, Львівщини, Луцька, Вінниці, Хмельниччини.

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Ворог атакував Волинь: у Луцьку пролунали вибухи

Під час масованого удару ворога 28 листопада на території Волинської області зафіксовані прильоти. У Луцьку пролунали вибухи та введені екстрені відключення електроенергії.

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Дуда про порушення "Волинського питання" у контексті приєднання України до ЄС: блокування вступу - "у руслі політики путіна"

Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заяву міністра оборони щодо згалки про "Волинське питання" у контексті вступу України до ЄС. Дуда наголосив, що такі дії відповідають політиці путіна.

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39-річний місцевий житель погрожував пістолетом патрульним і працівникам ТЦК та СП у Луцьку. Після втечі його затримали на проспекті Молоді, розпочато кримінальне провадження за ст. 345 ККУ.

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У Луцькому районі через нічну атаку рф були пожежі, їх загасили - ДСНС

Під час ворожого обстрілу на Волині минулої ночі загорілися господарська споруда та житловий будинок у Луцькому районі, але пожежі були погашені, ніхто не постраждав, а прилеглі будівлі були врятовані.

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