У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
У Луцьку в ТЦК виявили тіло очільника ВЛК. Попередньо, слідів насильницької смерті не виявлено, ймовірно, помер природною смертю. Тіло направлено на експертизу.
Додатковий швидкісний поїзд №755/756 курсуватиме 17 квітня. Він робитиме зупинки у Фастові, Бердичеві, Рівному та інших містах.
Кошти з реєстрацій на забіг MHP Run4Victory у Черкасах, а це понад 700 тис. грн, спрямують на закупівлю дронів для 118-ї бригади ТрО.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних об'єктів при погіршенні погоди.
Посадовець Держпраці за 5 тис. доларів обіцяв підприємцю не розслідувати загибель неповнолітнього на виробництві. Посередницю затримали під час отримання хабаря у Луцьку.
Правоохоронці оперативно затримали 43-річного лучанина, підозрюваного у вбивстві дружини єгеря та пораненні самого єгеря під час інциденту з незаконним полюванням. Йому загрожує до 15 років в'язниці.
На Львівщині завершено опалювальний сезон. В Одесі, Луцьку, Черкасах та Полтаві також планують відключення тепла найближчим часом, зважаючи на потепління.
З 24 березня в Україні запрацюють 40 камер автофіксації швидкості, 36 з яких встановлять у нових місцях, а 4 відновлять роботу. Камери з'являться у різних областях.
6 квітня у Черкасах відбудеться благодійний забіг Run4Victory Напівмарафон. Зібрані кошти підуть на підтримку 118 окремої бригади ТрО та місцевих військових частин.
Директору приватного підприємства у Луцьку повідомлено про підозру у привласненні 1,2 млн грн. Кошти були отримані за нібито встановлені побутові лічильники газу, які фактично не були змонтовані в повному обсязі.
У Луцьку чоловік порушив комендантську годину та відмовився показати документи поліції. Затриманий вчинив опір правоохоронцям та наніс удари, за що йому загрожує до 5 років позбавлення волі.
У Луцьку близько 11:00 місцеві жителі почули звуки вибухів. За повідомленням міського голови Ігоря Поліщука, це пов'язано з роботою сил ППО після виявлення ворожого БПЛА.
Мер Луцька повідомив про плани відновлення електропостачання та роботу комунальних служб після ракетного удару. У місті працюють котельні, водоканал та частково відновлено рух тролейбусів.
Ракети зафіксовано в напрямку Тернопільщини, Львівщини, Луцька, Вінниці, Хмельниччини.
Під час масованого удару ворога 28 листопада на території Волинської області зафіксовані прильоти. У Луцьку пролунали вибухи та введені екстрені відключення електроенергії.
У Луцьку запрацював центр рекрутингу, де цивільні рекрутерки допомагають обрати посаду в армії. Доступно понад 10 000 вакансій, включаючи юристів, бухгалтерів, операторів БПЛА та інших фахівців.
У Луцькому районі сталася смертельна ДТП за участю представника ТЦК, військового відсторонили від виконання службових обов’язків на час проведення службового розслідування та встановлення всіх причин і обставин.
Двом жителям Луцька повідомлено про підозру у створенні схеми виготовлення документів для уникнення мобілізації. Проведено 20 обшуків, вилучено валюту та докази, перевіряється причетність інших осіб.
Президент Польщі Анджей Дуда відреагував на заяву міністра оборони щодо згалки про "Волинське питання" у контексті вступу України до ЄС. Дуда наголосив, що такі дії відповідають політиці путіна.
22-річний лучанин відмовився надати документи поліції та ТЦК, намагався втекти. На нього склали адмінпротоколи, ДБР розслідує можливе перевищення повноважень правоохоронцем.
У Луцьку рятувальники за допомогою спецобладнання визволили дитину, чия нога застрягла між дерев'яних конструкцій лавки.
У Києві 8 серпня очікується комфортна погода без опадів, до +26°. По Україні температура коливатиметься від +25° до +32°, у більшості регіонів - невелика хмарність з можливими легкими дощами.
39-річний місцевий житель погрожував пістолетом патрульним і працівникам ТЦК та СП у Луцьку. Після втечі його затримали на проспекті Молоді, розпочато кримінальне провадження за ст. 345 ККУ.
У Луцьку 5-річна дівчинка та 3-річний хлопчик випали з вікна другого поверху, коли їхня мати пішла до магазину. Діти наразі перебувають у лікарні, поліція проводить перевірку інциденту.
16 липня 26-річний киянин підірвав гранату в житловому районі, пошкодивши автомобіль і вікна квартири, але ніхто не постраждав. Правоохоронці вже затримали чоловіка - йому висунули звинувачення в хуліганстві і незаконному поводженні з боєприпасами.
Військовослужбовця, якого підозрюють у киданні гранати в людей з вікна автомобіля на вулиці Ковельській у Луцьку, взяли під варту без права внесення застави.
35-річний чоловік у Луцьку був затриманий за те, що 7 липня кинув гранату з вікна автомобіля, поранивши 5 осіб.
Сильний дощ і великий град, за повідомленнями, випав у Волинській області, повідомляють у соціальних мережах.
Під час ворожого обстрілу на Волині минулої ночі загорілися господарська споруда та житловий будинок у Луцькому районі, але пожежі були погашені, ніхто не постраждав, а прилеглі будівлі були врятовані.