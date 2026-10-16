У низці областей України запровадили аварійні відключення

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації - йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо.

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Російські війська атакували безпілотниками магістральну електромережу НЕК "Укренерго", пошкодивши об'єкти, які забезпечують електроенергією Рівненську область. Унаслідок ударів у Рівному та прилеглих районах виникли масштабні знеструмлення. У Луцьку енергетики продовжують відновлювати електромережі після нічних атак.