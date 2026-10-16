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У низці областей України запровадили аварійні відключення

Київ • УНН

 • 88 перегляди

Укренерго запровадило аварійні відключення через пошкодження енергетики російськими ударами. Графіки знеструмлення тимчасово не діють.

У низці областей України запровадили аварійні відключення

Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – у кількох областях України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Про це повідомили в Укренерго, передає УНН.

Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації 

- йдеться у повідомленні.

В Укренерго додали, якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка,  споживайте її ощадливо.

Армія росії розпочала удари по об'єктах енергетики України - герасімов цинічно відзвітував путіну16.10.26, 19:03 • 878 переглядiв

Нагадаємо

Російські війська атакували безпілотниками магістральну електромережу НЕК "Укренерго", пошкодивши об'єкти, які забезпечують електроенергією Рівненську область. Унаслідок ударів у Рівному та прилеглих районах виникли масштабні знеструмлення. У Луцьку енергетики продовжують відновлювати електромережі після нічних атак.

Антоніна Туманова

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