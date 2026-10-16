Армія росії розпочала удари по об'єктах енергетики України - герасімов цинічно відзвітував путіну

володимир путін та валерій герасимов. Фото: росЗМІ

Начальник генерального штабу зс рф валерій герасімов доповів російському диктатору володимиру путіну, що армія росії розпочала удари по об'єктах енергетики України, передає УНН із посиланням на росЗМІ.

Також, за словами герасімова, за планом завдаються удари по мостах стратегічного призначення України.

Начальник генштабу зс рф також похвалився, що "ударами у відповідь" нібито знижено можливості української промисловості з виробництва далекобійної зброї, у тому числі крилатих ракет.

путін пригрозив Україні новими ударами та заявив, що росія лише "відповідає"