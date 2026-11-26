Донецький "Шахтар" програв турецькому "Фенербахче" з рахунком 0:1 у матчі 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УНН.

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Після 5 зіграних матчів "гірники" мають у своєму активі 4 очки та посідають 26-те місце в турнірній таблиці. Наразі український клуб перебуває за межами першої 24-ки, яка дає право продовжити боротьбу в турнірі.

Наступний матч у Лізі чемпіонів підопічні Арди Турана проведуть проти словацького "Слована" з Братислави.

Інші результати ігрового дня Ліги чемпіонів

Іспанська "Барселона" розгромила азербайджанський "Сабах" – 4:1, "Вільярреал" мінімально переміг празьку "Славію" – 1:0, а мадридський "Атлетіко" здолав норвезький "Вікінг" – 2:0.

Англійський "Ліверпуль" розгромив бельгійський "Брюгге" – 3:0, міланський "Інтер" переміг німецький "Штутгарт" – 2:0, а французький "Лілль" здобув перемогу над мюнхенською "Баварією" – 2:1.

Ще два поєдинки завершилися внічию з однаковим рахунком 2:2. Французький ПСЖ поділив очки з італійською "Ромою", а лісабонський "Спортінг" – з англійським "Манчестер Юнайтед".

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