"Шахтар" мінімально поступився "Фенербахче" та інші результати матчів Ліги Чемпіонів
Київ • УНН
Шахтар поступився Фенербахче з рахунком 0:1 і має 4 очки після п’яти турів. В інших матчах Барселона, Ліверпуль та Інтер здобули перемоги.
Донецький "Шахтар" програв турецькому "Фенербахче" з рахунком 0:1 у матчі 5-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Про це повідомляє УНН.
Деталі
Після 5 зіграних матчів "гірники" мають у своєму активі 4 очки та посідають 26-те місце в турнірній таблиці. Наразі український клуб перебуває за межами першої 24-ки, яка дає право продовжити боротьбу в турнірі.
Наступний матч у Лізі чемпіонів підопічні Арди Турана проведуть проти словацького "Слована" з Братислави.
Інші результати ігрового дня Ліги чемпіонів
Іспанська "Барселона" розгромила азербайджанський "Сабах" – 4:1, "Вільярреал" мінімально переміг празьку "Славію" – 1:0, а мадридський "Атлетіко" здолав норвезький "Вікінг" – 2:0.
Англійський "Ліверпуль" розгромив бельгійський "Брюгге" – 3:0, міланський "Інтер" переміг німецький "Штутгарт" – 2:0, а французький "Лілль" здобув перемогу над мюнхенською "Баварією" – 2:1.
Ще два поєдинки завершилися внічию з однаковим рахунком 2:2. Французький ПСЖ поділив очки з італійською "Ромою", а лісабонський "Спортінг" – з англійським "Манчестер Юнайтед".
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