Андрій Осипов

Андрій Осипов, який фігурує у фільмі Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) "Карфаген-2" під псевдонімом "Кримінал", уперше прокоментував свої стосунки з генерал-майором Служби безпеки України Сергієм Дукою та розповів про обставини їхнього знайомства. В ексклюзивному інтерв’ю УНН він заявив, що з Дукою його познайомив Василь Малюк, а їхнє спілкування стосувалося питань, що становили інтерес для СБУ.

УНН вдалося отримати перше інтерв’ю Андрія Осипова після публікації НАБУ фільму "Карфаген-2", у якому він фігурує. Із 30 липня 2026 року Осипов перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, тому журналісти не мали можливості поспілкуватися з ним особисто. Редакції вдалося передати запитання через його адвоката й отримати письмові відповіді.

Одним із центральних епізодів фільму НАБУ "Карфаген-2" стали ймовірні зв’язки між представниками кримінального середовища та правоохоронних органів. Серед осіб, згаданих у матеріалах антикорупційного бюро, фігурує генерал-майор СБУ Сергій Дука, який раніше обіймав посаду першого заступника начальника Департаменту захисту національної державності, та Андрій Осипов, якого автори фільму представляють під псевдонімом "Кримінал".

УНН розпитав Осипова про обставини його знайомства з Дукою та характер їхніх стосунків.

Редакція публікує запитання та відповіді Андрія Осипова без змін.

НАБУ опублікувало фільм із плівками "Карфаген-2". На записах є нібито прослуховування вашого спілкування з іншими фігурантами справи. Чи справді ваш голос на записах? НАБУ у своєму фільмі описало ролі учасників "Карфагена-2" — на вашу думку, чи відповідають вони дійсності?

Сам фільм я не бачив і коментувати не можу! Оскільки мене тримають в ІТТ в одиночній камері, я взагалі не розумію, що відбувається на волі. Я розмовляв про це з адвокатом, вважати за чисту монету все, що каже "Мексиканець", — помилка!

Коли й за яких обставин ви познайомилися із Сергієм Дукою? Хто вас познайомив і з чиєї ініціативи? Чи можна говорити про те, що ви виконували "певні завдання" на прохання Дуки? Чи відомо вам, чи був Дука знайомий із "Мексиканцем" і чи спілкувалися вони?

Із Сергієм Дукою я познайомився у 2020–2021 роках, точно сказати не можу! Познайомив Василь Малюк, це була його ініціатива познайомити нас. Знайомство відбулося, оскільки СБУ цікавила певна інформація, якою я володів. Детальніше наразі розповісти не можу!

Якими були ваші стосунки з генералом – особистими, діловими чи вони були пов’язані виключно з його діяльністю у правоохоронних органах? Як часто ви спілкувалися і які питання обговорювали?

Наше спілкування було зумовлене робочими питаннями Дуки, його цікавив вплив російських злодіїв на Україну. Побудова ними агентурних зв’язків, тіньовий обіг зброї в країні.

Чи були між вами та Дукою фінансові стосунки? Чи передавали ви йому особисто або через посередників грошові кошти чи інші матеріальні цінності? Якщо так, про які суми йдеться, за що і як здійснювалися передачі?

Жодних фінансових стосунків між нами не було, грошей і цінностей не передавав. Ні особисто, ні через посередників!

Додатково щодо моїх стосунків із Дукою також хочу пояснити, що наші зустрічі могли відбуватися як у приміщенні СБУ, так і в публічних місцях, оскільки я не міг постійно з’являтися в СБУ! Єгор ніколи не був знайомий із Дукою, зі спілкування з ним я можу зробити висновок, що Єгор ніколи з ним не спілкувався.

Нагадаємо

4 листопада НАБУ і САП заявили про викриття ймовірно злочинної організації, учасників якої підозрюють у систематичному наданні неправомірної вигоди високопосадовцям правоохоронних органів за безперешкодну діяльність шахрайських кол-центрів та інших незаконних бізнесів.

Одним із фігурантів операції "Карфаген" став генерал-майор СБУ Сергій Дука. Йому інкримінують участь у злочинній організації. Сам генерал заперечує свою провину.

6 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Сергію Дуці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 65 млн грн. Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягали на значно більшій сумі — 100 млн грн.

Сам генерал-майор під час судового засідання заявив, що не має можливості самостійно внести таку заставу, і заперечував намір переховуватися від слідства.

Після рішення суду співробітники СБУ почали збирати кошти на підтримку генерал-майора. 13 листопада необхідну суму застави було зібрано, і Сергія Дуку звільнили із СІЗО. Напередодні виходу із СІЗО підтримку Сергію Дуці висловили і співробітники СБУ, які захищають незалежність України на фронті. Вони записали відеозвернення до генерала, у якому повідомили, що долучилися до збору коштів на заставу безпосередньо з передової.