Щоб отримати право сертифікувати транспортні засоби, бізнесу доводиться роками оббивати пороги міністерства. Але як з'ясувала "Судово-юридична газета", є компанії які отримують необхідні рішення значно швидше. Причина може критися в грошах та зв'язках.

Ціна питання, за словами співрозмовників редакції, — 10 тисяч доларів. А в корпоративних реєстрах знайшлася історія, яка пояснює, чому варто уважніше придивитися до родин посадовців самого міністерства.

Сім-вісім відмов одному підприємству. П’ять — іншому. Роки листування з міністерством, повторні подання документів, нові зауваження посадовців. Саме так, за словами представників компаній, які звернулися до "Судово-юридичної газети", для них виглядає процедура отримання державного призначення, без якого вони не можуть здійснювати діяльність із сертифікації транспортних засобів.

Як пише видання, сьогодні на цьому ринку повноцінно працює неформальний механізм лобіювання інтересів окремих бізнесів. І якщо одним заявникам доводиться долати міністерський "шлагбаум", то для інших, його "допомагають" відкрити.

Хто тримає "шлагбаум"

Щоб сертифікувати колісні транспортні засоби, недостатньо мати фахівців, обладнання та акредитацію. Бізнесу ще потрібно отримати державне призначення.

Компанія може пройти акредитацію в Національному агентстві з акредитації України, підтвердити відповідність стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17065, зібрати необхідні документи, забезпечити випробувальну базу та кваліфікований персонал.

Але працювати у відповідній сфері сертифікації без рішення міністерства все одно не зможе.

Бо останнє слово — за посадовцями. Саме Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України вирішує, кому надати державне призначення, кому відмовити, кому розширити сферу повноважень, а чиї повноваження припинити.

І за цим механізмом стоїть цілком конкретний підрозділ — відділ технічного регулювання на транспорті. Наразі виконуючий обов’язки начальника відділу — Руслан Кириченко.

Це не безлика державна машина, де документи самі потрапляють на стіл, самі перевіряються і самі перетворюються на накази.

Є профільний відділ. Є його керівництво. Є посадовці, які працюють із технічним регулюванням транспорту. І є підприємства, для яких рішення міністерства означає різницю між можливістю працювати та черговою відмовою.

А що знає новий міністр?

Це питання, можливо, навіть важливіше за всі попередні. А що про цю ситуацію знає новий керівник Мінінфраструктури?

За інформацією джерел "Судово-юридичної газети" у політичних та бізнесових колах, ситуація з державними призначеннями, можливими неофіційними платежами та родинними бізнес-зв’язками окремих посадовців потребує перевірки не лише на рівні профільного підрозділу, а й керівництва міністерства.

Більше того, за словами співрозмовників редакції, інформація про можливі зловживання може не доходити до нового міністра в повному обсязі. Не виключено, що окремі посадовці зацікавлені в тому, щоб чинна система ухвалення рішень залишалася без змін.

Ми не стверджуємо, що новий міністр причетний до можливих зловживань або свідомо їх ігнорує. Так само наразі немає документального підтвердження навмисного приховування від нього відповідної інформації.

Але чи проводилася внутрішня перевірка? І чи готовий міністр особисто пояснити, чому система, яка викликає стільки запитань у бізнесу, продовжує функціонувати саме таким чином?

А якщо виявиться, що для одних компаній роками діяв міністерський "шлагбаум", а для інших існував коротший шлях, тоді питання виникнуть уже не лише до окремих посадовців, а й до керівництва відомства.

Декларації виявилися ще цікавішими

Ми перевірили не лише повідомлення підприємців про багаторазові відмови та можливу неофіційну плату за державні призначення, а й те, хто саме працює в профільних підрозділах міністерства та які бізнесові інтереси мають члени їхніх родин.

Журналісти проаналізували і декларації посадовців, корпоративні реєстри та накази про державні призначення. І виявили зв’язки родин окремих посадовців із підприємствами, які працюють на тому самому ринку, доступ до якого регулює їхнє відомство.

У статті наголошується, що це вже не просто повідомлення джерел про 10 тисяч доларів. Тут є конкретні прізвища, компанії, корпоративні частки та державні рішення, які можна перевірити документально.

Посадовець, його дружина і державне призначення

За правилами технічного регулювання та безпеки на транспорті стоїть Міністерство інфраструктури. А за цими правилами — цілком конкретний бізнес: компанії, які проходять сертифікацію, техогляд і отримують право працювати на ринку та проводити акредитацію на проведення обов’язкового техогляду.

Цим напрямом у міністерстві займається Відділ технічного регулювання на транспорті. Виконуючий обов’язки начальника цього відділу — Руслан Кириченко.

Саме зазначений відділ приймає рішення, від яких залежить, чи зможе конкретна компанія працювати у сфері технічного контролю або сертифікації.

Видання перевірило документи й виявило історію, яка ставить питання вже не лише про конкуренцію на ринку, а й про можливе використання службового становища в інтересах пов’язаного бізнесу.

Компанією, яка привернула увагу журналістів, стала ТОВ "ТехЦентр Стандарт". Сьогодні компанія має державне призначення у сфері сертифікації. А до 2021 року її очолювала Світлана Хромова — дружина Руслана Кириченка.

Після цього компанія змінила назву, керівника, власника та напрям роботи.

Сам по собі родинний зв’язок не доводить зловживання владою. Але він ставить питання: чи мав Кириченко стосунок до рішень, які відкрили цій компанії доступ до державного ринку?

Від "Магни" до "ТехЦентр Стандарт"

Компанія з ЄДРПОУ 38949185 сьогодні відома як ТОВ "ТехЦентр Стандарт".

Але її історія починається зовсім з іншої діяльності.

У 2013 році це було ТОВ "Компанія незалежних експертів України "Магна"". Її засновницею та керівницею була Світлана Хромова. Журналісти вказують, що у квітні 2021 року відбулася серія змін.

Хромова вийшла зі складу засновників. Компанія змінила керівника. Ярослав Білюга став її директором.

За кілька днів змінилася і назва: замість "Магни" з’явився "ТехЦентр Стандарт".

Одночасно змінився основний напрям діяльності — від юридичної діяльності компанія перейшла до технічних випробувань та досліджень на транспорті.

Тобто одна й та сама юридична особа фактично змінила профіль і перейшла в інший сегмент бізнесу.

У 2024 році змінився і власник. 100% "ТехЦентр Стандарт" отримала Ольга Воловчук.

Сьогодні директором компанії залишається Ярослав Білюга.

Наступний крок — "ЄВРО ОТК"

На цьому корпоративна історія не закінчується.

У листопаді 2025 року інша юридична особа з ЄДРПОУ 37953960 отримала назву ТОВ "ЄВРО ОТК".

Половина компанії належить "ТехЦентр Стандарт". Другу половину контролює ТОВ "Науково-випробувальний центр "УкрТрансЕксперт"".

Керує "ЄВРО ОТК" той самий Ярослав Білюга, який очолює "ТехЦентр Стандарт".

Тобто, компанія, яка раніше була пов’язана зі Світланою Хромовою, сьогодні має пряму корпоративну участь в іншій структурі цього ж професійного середовища.

І тут постає вже інше питання: навіщо "ТехЦентру Стандарт" знадобилася частка в "ЄВРО ОТК" і хто стоїть за другою половиною цієї структури?

Видання вказує ще на одну важливу деталь. Світлана Хромова не зникла з корпоративних реєстрів. Вона досі володіє 10% ТОВ "Укрінтерсервіс". Її частка становить 3500 гривень із 35 тисяч статутного капіталу.

Тобто після виходу з "ТехЦентру Стандарт" Хромова зберегла бізнес-участь в іншій компанії того самого сектору.

Звісно, це ще не доводить незаконності такої структури. Але для журналістського розслідування це важливий зв’язок.

Державне призначення

Компанія "ТехЦентр Стандарт" не просто працює у сфері технічних випробувань.

У червні 2025 року Мінінфраструктури наказом № 1025 призначило її органом із сертифікації для індивідуального затвердження колісних транспортних засобів, партій частин та обладнання.

Компанія отримала ідентифікаційний номер UA.CTR.034.

А вже у 2026 році її повноваження були розширені. Компанія отримала ще один напрям роботи, пов’язаний із затвердженням типу сільськогосподарських та лісогосподарських транспортних засобів і їхніх компонентів.

За короткий період "ТехЦентр Стандарт" отримав доступ до кількох важливих сегментів державної системи технічного регулювання.

Сьогодні "ТехЦентр Стандарт" є в офіційному переліку органів із сертифікації, призначених Міністерством.

І тут, як вказує видання, бізнесова історія компанії перетинається з державною системою, яка регулює цей ринок.

Руслан Кириченко, який нагадаємо, є виконувачем обов’язків начальника Відділу технічного регулювання на транспорті Мінінфраструктури.

Підрозділ займається державними правилами у сфері технічного регулювання та безпеки на транспорті. А Кириченко не просто зазначений у структурі міністерства — він підписує документи цього напряму.

Наприклад, у березні 2026 року Кириченко підписав документ Мінінфраструктури щодо ліцензіатів.

Його прізвище є і в плані роботи міністерства на 2025 рік. Там Кириченко визначений відповідальним за звітування щодо заходів, пов’язаних, зокрема, зі змінами у правилах обов’язкового технічного контролю транспорту.

Тобто маємо три факти: компанія "ТехЦентр Стандарт" працює у сфері технічного регулювання, її колишня керівниця — дружина посадовця, який відповідає за цей напрям у міністерстві.

"Судово-юридична газета" наголошує, що не стверджуємо, що "ТехЦентр Стандарт" отримав статус завдяки родинному зв’язку. Журналісти ставлять інше питання: чи була процедура призначення однаковою та прозорою для всіх учасників ринку?

На думку журналістів, відповідь на нього лежить не в корпоративних реєстрах. Вона — у документах міністерства. Якщо документи покажуть, що для різних учасників ринку застосовувалися різні підходи, це вже потребуватиме окремої правової оцінки.

Особливо якщо посадовець, який працює у відповідальному за цей ринок підрозділі, міг брати участь у прийнятті або підготовці рішень щодо компаній, пов’язаних із його родиною. Як зазначають автори матеріалу, тут і виникає питання про можливе зловживання владою.

Як повідомляє "Судово-юридична газета", вони вже направили відповідні запити до Національного агентства з питань запобігання корупції. Також журналісти продовжують перевіряти, чи не перетинаються службові повноваження посадовців із приватними бізнесовими інтересами їхніх родин.

Також редакція "Судово-юридичної газети" звернулася до представників бізнесу, які працюють у сфері сертифікації та технічного контролю транспорту і стикалися із відмовами чи затягуваннями, неофіційними платежами. Та закликали надати журналістам інформацію, яка може відповісти на питання, як реально працює система.