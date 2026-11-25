Президент США Дональд Трамп прокоментував, коли його запитали про заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що американські переговірники хочуть мирної угоди між рф та Україною до січня. Про це УНН пише з посиланням на New York Post.

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"Хто це сказав? - спитав Трамп, посміхаючись та обмінюючись поглядом зі старшим помічником у кімнаті. - Що він хоче, щоб я зробив?"

Трамп сказав, що конфлікт затягнувся, бо "для танго потрібні двоє".

"Я не обмежуюся часовими рамками. Я просто хочу, щоб це закінчилося. Знаєте, це нас не стосується. Я б хотів, щоб це закінчилося сьогодні, але для танго потрібні двоє. Тож побачимо, що буде", - сказав Трамп.

"Іноді путін виглядає так, ніби він готовий, а Зеленський - ні. Іноді Зеленський хотів би це зробити, а путін не готовий. Залежить від того, в який день", - додав він.

Доповнення

Зеленський раніше в інтерв'ю заявив, що посланці США Джаред Кушнер та Стів Віткофф наполягають на мирній угоді "якомога швидше", а в ідеалі - до січня. Україна ризикує зіткнутися з вимогами значних поступок, сказав він, тоді як путін не виявляє жодних ознак готовності припинити війну.

"Я вважаю, що сьогоднішня команда переговорників хоче закінчити війну як можна швидше. У нашому випадку це ще вчора. На мій погляд, Американська команда хоче встигнути це зробити за грудень-січень. І ми дуже цього хочемо, але я сказав, що це не має бути виключно за рахунок України. Якщо "рускіє" будуть продовжувати демонструвати амнезію і годувати нас історичними довідками замість результатів переговорів, то вже настане момент нової політичної реальності в Сполучених Штатах Америки. Ми будемо продовжувати робити все, щоб війна закінчилась", - сказав Зеленський.