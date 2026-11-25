Президент США Дональд Трамп провів щорічну жартівливу церемонію у Білому домі напередодні Дня подяки, під час якої глава США символічно звільнив двох індичок від потрапляння на святковий стіл. Про це повідомляє прес-служба Білого дому, інформує УНН.

Деталі

Цього разу індички були із Західної Вірджинії на прізвиська Свобода (Freedom) та Пір'їнка (Feathers).

Двох птахів породи "широкогруда біла" виростили фермери із Західної Вірджинії. Їхні імена обрали американці шляхом онлайн-голосування - патріотичні прізвиська приурочили до 250-річчя США.

Американці обирали імена птахам голосуванням, а після церемонії обидві вирушать до Техаського університету A&M, де їх доглядатимуть фахівці та студенти.

Довідково

Цьогорічна церемонія стала 79-ю в історії. Традиція дарувати президенту США індика на День подяки бере початок у 1947 році з часів Гаррі Трумена, а офіційний щорічний ритуал помилування птахів запровадив Джордж Буш-старший у 1989 році.

На церемонію завжди привозять двох індиків - основного та дублера на випадок непередбачуваних обставин, але життя в підсумку дарують обом.

Нагадаємо

Меланія Трамп назвала своє головне різдвяне бажання - воно стосується війни в Україні.

Сподіваємося, що достойний мир стане нашим спільним досягненням: Зеленський побажав Трампу щасливого Дня подяки