Президент США Дональд Трамп провел ежегодную шуточную церемонию в Белом доме накануне Дня благодарения, во время которой глава США символически освободил двух индеек от попадания на праздничный стол. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, информирует УНН.

Подробности

На этот раз индейки были из Западной Вирджинии, их прозвали Свобода (Freedom) и Перышко (Feathers).

Двух птиц породы "широкогрудая белая" вырастили фермеры из Западной Вирджинии. Их имена выбрали американцы путем онлайн-голосования — патриотичные прозвища приурочили к 250-летию США.

Американцы выбирали имена птицам путем голосования, а после церемонии обе отправятся в Техасский университет A&M, где за ними будут ухаживать специалисты и студенты.

Справочно

Нынешняя церемония стала 79-й в истории. Традиция дарить президенту США индейку на День благодарения берет начало в 1947 году, во времена Гарри Трумэна, а официальный ежегодный ритуал помилования птиц ввел Джордж Буш-старший в 1989 году.

На церемонию всегда привозят двух индеек — основную и дублера на случай непредвиденных обстоятельств, но в итоге жизнь сохраняют обеим.

Напомним

Мелания Трамп назвала свое главное рождественское желание — оно касается войны в Украине.

Надеемся, что достойный мир станет нашим общим достижением: Зеленский пожелал Трампу счастливого Дня благодарения