Петер Мадьяр и Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ужгороде с премьер-министром Венгрии Петером Мадяром, лидеры почтили память павших воинов, передает УНН.

Начали с Петером Мадяром его первый визит в Украину в должности Премьер-министра Венгрии с чествования памяти наших павших воинов в Ужгороде. Ценим это уважение к нашим людям, которые отдали жизнь за независимость Украины - сообщил Зеленский в Telegram.

Президент подчеркнул, что "за нашей возможностью жить в свободной стране, за безопасностью наших соседей и всей Европы стоит огромная цена, которую Украина платит ежедневно".

Наш долг – хранить память о каждом и каждой, кто отдал свою жизнь в этой борьбе. Вечная честь погибшим украинским защитникам и защитницам - резюмировал Глава государства.

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Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига сообщал, что лидеры должны провести переговоры до конца ноября. По его словам, в течение последних шести месяцев Украина и Венгрия достигли существенного прогресса в восстановлении и нормализации двусторонних отношений.

Глава МИД отмечал, что 3 декабря Украина и Венгрия будут отмечать 35-ю годовщину установления дипломатических отношений. И стороны работали над тем, чтобы "наполнить сотрудничество конкретными проектами, которые принесут взаимную пользу обоим государствам".