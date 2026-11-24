По состоянию на вторник, 24 ноября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 45,08 гривны за один доллар. Официальный курс в понедельник составлял 44,93 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,46. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 45,0811 грн (+15 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,4550 грн (+18 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,0975 грн. (+4 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 вторника:

в банках доллар торгуется по курсу 44,91–45,54 грн, евро — по 49,31–50,12 грн, злотый — по 10,95–11,45 грн;

на межбанке курсы составляют 45,23–45,26 грн/долл. и 49,46–49,48 грн/евро.

Напомним

Украинские банки в III квартале 2026 года заработали 25,6 млрд грн чистой прибыли, что на 35,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время доля проблемных кредитов сократилась до самого низкого уровня за последние 17 лет.

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