Українські банки у III кварталі 2026 року заробили 25,6 млрд грн чистого прибутку, що на 35,9% менше, ніж за аналогічний період торік. Водночас частка проблемних кредитів скоротилася до найнижчого рівня за останні 17 років. Про це повідомляє Національний банк України в огляді банківського сектору за листопад 2026 року, пише УНН.

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Порівняно з попереднім кварталом прибуток банків зменшився на 8,7%. На фінансові результати вплинули скорочення операційних доходів, збитки від переоцінки державних облігацій, збільшення резервів під кредитні ризики та 50% податок на прибуток.

Попри це, банківський сектор залишився прибутковим. Чиста процентна маржа зросла з 7,8% до 8%, а процентні доходи за квартал збільшилися на 4,8%.

Водночас 10 невеликих банків завершили квартал із сукупними збитками на 300 млн грн.

Проблемних кредитів стало найменше за 17 років

Частка непрацюючих кредитів скоротилася на 1 відсотковий пункт – до 11,5%. Востаннє такий низький показник фіксували у 2009 році.

Серед кредитів бізнесу частка проблемних позик знизилася до 13,7%, а серед кредитів населенню – до 9,6%.

Водночас у НБУ попереджають, що збереження 50% податку на прибуток може обмежити можливості банків збільшувати капітал і кредитувати українську економіку.

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