Дженніфер Лоуренс оцінила свої екранні поцілунки і розповіла про "нові" імпланти
Київ • УНН
У шоу Енді Коена акторка оцінила свої екранні поцілунки від кращого до гіршого. Вона також розповіла про нові імпланти та втрачений реквізит.
Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс не побоялася бути відкритою під час появи в епізоді шоу "Watch What Happens Live With Andy Cohen" від 19 листопада. Про це УНН пише з посиланням на Variety.
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Вона з'явилася разом зі своїм колегою з фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) Джошем Гатчерсоном і, у своїй фірмовій відвертості, відповіла на безліч запитань, починаючи від її ролей у кіно і закінчуючи її думкою про франшизу "Справжні домогосподарки" (Real Housewives).
У якийсь момент Коен попросив Лоуренс оцінити свої екранні поцілунки від кращого до гіршого, включаючи поцілунки з Гатчерсоном (якого вона цілувала в "Голодних іграх: У вогні" (The Hunger Games: Catching Fire)), Ліамом Гемсвортом ("Голодні ігри: Переспівниця. Частина I" (The Hunger Games: Mockingjay — Part 1)), Кріса Пратта ("Пасажири" (Passengers)), Тімоті Шаламе ("Не дивіться вгору" (Don’t Look Up)) та Бредлі Купером ("Збірка промінців надії" (Silver Linings Playbook) та "Серена" (Serena)).
"Її рейтинг? Гатчерсон – найкращий, потім Гемсворт, Купер, Шаламе та Пратт – у самому низу", - ідеться у публікації.
В іншому епізоді вона відверто розповіла про свої грудні імпланти. Під час обговорення актуальних тем у всесвіті "Справжніх домогосподарок" Лоуренс запитали про сюжетну лінію, в якій зірка "Справжніх домогосподарок Нью-Йорка" Гейлі Глассман заявила, що їй зламали носа жіночими грудьми.
"Для вас загадка, як груди могли зламати ніс Гейлі Глассман?" - запитав Коен.
"Так, і я маю імпланти", - відповіла Лоуренс.
Потім вона додала, що "вони нові", і подякувала доктору Стівену Тейтельбауму із Санта-Моніки за його роботу. Коен запитав про розмір, і вона відповіла: "Думаю, це повний розмір С. Такий, як і раніше".
В іншому місці, коли Коен запитав, чи брала вона колись лук і стріли зі знімального майданчика "Голодних ігор" як сувенір, вона відповіла, що брала, але не змогла їх знайти.
"Думаю, я їх загубила, або, напевно, їх вкрали, - сказала вона. - Де я їх загублю? Я просто зараз усвідомлюю це у режимі реального часу".
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