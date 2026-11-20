Голлівудська акторка Дженніфер Лоуренс не побоялася бути відкритою під час появи в епізоді шоу "Watch What Happens Live With Andy Cohen" від 19 листопада. Про це УНН пише з посиланням на Variety.

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Вона з'явилася разом зі своїм колегою з фільму "Голодні ігри: Світанок перед жнивами" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) Джошем Гатчерсоном і, у своїй фірмовій відвертості, відповіла на безліч запитань, починаючи від її ролей у кіно і закінчуючи її думкою про франшизу "Справжні домогосподарки" (Real Housewives).

У якийсь момент Коен попросив Лоуренс оцінити свої екранні поцілунки від кращого до гіршого, включаючи поцілунки з Гатчерсоном (якого вона цілувала в "Голодних іграх: У вогні" (The Hunger Games: Catching Fire)), Ліамом Гемсвортом ("Голодні ігри: Переспівниця. Частина I" (The Hunger Games: Mockingjay — Part 1)), Кріса Пратта ("Пасажири" (Passengers)), Тімоті Шаламе ("Не дивіться вгору" (Don’t Look Up)) та Бредлі Купером ("Збірка промінців надії" (Silver Linings Playbook) та "Серена" (Serena)).

"Її рейтинг? Гатчерсон – найкращий, потім Гемсворт, Купер, Шаламе та Пратт – у самому низу", - ідеться у публікації.

В іншому епізоді вона відверто розповіла про свої грудні імпланти. Під час обговорення актуальних тем у всесвіті "Справжніх домогосподарок" Лоуренс запитали про сюжетну лінію, в якій зірка "Справжніх домогосподарок Нью-Йорка" Гейлі Глассман заявила, що їй зламали носа жіночими грудьми.

"Для вас загадка, як груди могли зламати ніс Гейлі Глассман?" - запитав Коен.

"Так, і я маю імпланти", - відповіла Лоуренс.

Потім вона додала, що "вони нові", і подякувала доктору Стівену Тейтельбауму із Санта-Моніки за його роботу. Коен запитав про розмір, і вона відповіла: "Думаю, це повний розмір С. Такий, як і раніше".

В іншому місці, коли Коен запитав, чи брала вона колись лук і стріли зі знімального майданчика "Голодних ігор" як сувенір, вона відповіла, що брала, але не змогла їх знайти.

"Думаю, я їх загубила, або, напевно, їх вкрали, - сказала вона. - Де я їх загублю? Я просто зараз усвідомлюю це у режимі реального часу".

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