Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс не побоялась быть откровенной во время появления в эпизоде шоу "Watch What Happens Live With Andy Cohen" от 19 ноября. Об этом УНН пишет со ссылкой на Variety.

Детали

Она появилась вместе со своим коллегой по фильму "Голодные игры: Рассвет перед жатвой" (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) Джошем Хатчерсоном и, в своей фирменной откровенной манере, ответила на множество вопросов — от своих ролей в кино до мнения о франшизе "Настоящие домохозяйки" (Real Housewives).

В какой-то момент Коэн попросил Лоуренс оценить свои экранные поцелуи от лучшего к худшему, включая поцелуи с Хатчерсоном (которого она целовала в "Голодных играх: И вспыхнет пламя" (The Hunger Games: Catching Fire)), Лиамом Хемсвортом ("Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I" (The Hunger Games: Mockingjay — Part 1)), Крисом Праттом ("Пассажиры" (Passengers)), Тимоти Шаламе ("Не смотрите наверх" (Don’t Look Up)) и Брэдли Купером ("Мой парень — псих" (Silver Linings Playbook) и "Серена" (Serena)).

"Её рейтинг? Хатчерсон — лучший, затем Хемсворт, Купер, Шаламе и Пратт — на самом последнем месте", — говорится в публикации.

В другом эпизоде она откровенно рассказала о своих грудных имплантах. Во время обсуждения актуальных тем во вселенной "Настоящих домохозяек" Лоуренс спросили о сюжетной линии, в которой звезда "Настоящих домохозяек Нью-Йорка" Хейли Глассман заявила, что ей сломали нос женской грудью.

"Для вас загадка, как грудь могла сломать нос Хейли Глассман?" — спросил Коэн.

"Да, и у меня есть импланты", — ответила Лоуренс.

Затем она добавила, что "они новые", и поблагодарила доктора Стивена Тейтельбаума из Санта-Моники за его работу. Коэн спросил о размере, и она ответила: "Думаю, это полный размер C. Такой же, как и раньше".

В другом месте, когда Коэн спросил, брала ли она когда-нибудь лук и стрелы со съёмочной площадки "Голодных игр" в качестве сувенира, она ответила, что брала, но не смогла их найти.

"Думаю, я их потеряла или, наверное, их украли, — сказала она. — Где бы я их потеряла? Я только сейчас осознаю это в режиме реального времени".

Новый фильм из франшизы "Голодных игр" назвали лучшим