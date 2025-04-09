Донецкий "Шахтер" объявил о подписании кота Степана, который будет выступать под номером 7. Вместе с клубом кот начал сбор средств на М113 для 3 ОШБр.
Киевский апелляционный суд оставил Дмитрия Рюмшина, экс-командира 155 бригады, под стражей до 20 апреля. Размер залога был уменьшен до 34 миллионов гривен.
Правительство Индии одобрило закупку 26 истребителей морского базирования Rafale во Франции. Соглашение предусматривает также обслуживание 36 истребителей, приобретенных Индией в 2016 году.
Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.
Французская пограничная служба задержала россиянку в аэропорту имени Шарля де Голля. В москве вызвали посла Франции для объяснений из-за инцидента.
Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.
Руководитель ОП Ермак обсудил с советником премьер-министра Британии Пауэллом вопросы безопасности и мирного урегулирования в Украине. Обсудили реализацию соглашений Зеленского и Стармера.
Жереми Матье, бывший игрок "Барселоны" и победитель Лиги чемпионов, сейчас работает в магазине спортивных товаров Intersport во Франции. Он завершил карьеру из-за травмы в 2023 году.
Германия временно приостановила прием беженцев по программе ООН из-за переговоров о новой коалиции. В 2024-2025 годах страна обязалась принять 13 100 беженцев.
Премьер Канады заявил, что присоединение к размещению контингента в Украине зависит от обстоятельств.
Во Франции задержали Пауля-Филиппа Гогенцоллерна, внука короля Румынии, по обвинению в коррупции и отмывании денег. Румыния требует его экстрадиции для отбывания тюремного наказания.
Из-за политики Трампа туристы отменяют поездки в США. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.
Франция и Британия готовят план по привлечению различных компонентов для Украины после войны. Он предусматривает восстановление ВСУ, безопасное небо, море и границу для развития страны.
Двум мужчинам в Париже предъявили обвинения в терроризме и заключили в тюрьму. 19-летний подозреваемый имел связи с ИГ и планировал нападение на общественное место.
Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за провокационных действий Китая вокруг Тайваня. Они призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе.
Президент Франции выразил соболезнования украинцам из-за трагедии в Кривом Роге, подчеркнув срочную необходимость прекращения российских ударов и призвав к решительным действиям.
В Париже тысячи сторонников Ле Пен вышли на протест после ее осуждения. Левые организовали контрдемонстрацию, лидер опасается, что не сможет баллотироваться в 2027.
Аналитики ISW отмечают, что сильная армия Украины при поддержке Запада является залогом мира. Франция и Британия работают над мерами сдерживания россии после заключения мирного соглашения.
Главнокомандующий ВСУ провел переговоры с военными Великобритании и Франции по гарантированию безопасности Украины. Обсудили шаги для устойчивого мира в Украине и Европе.
Владимир Зеленский сообщил о прогрессе в размещении миротворцев в Украине. Согласованы первые детали размещения контингента безопасности партнеров.
5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.
Эммануэль Макрон может взять на себя роль посредника между Европой и владимиром путиным для переговоров о мире в Украине. Он готов возобновить контакты с кремлем, когда наступит подходящее время.
Украинские военные контролируют ситуацию в курской области рф. Зеленский заявил, что там нет окружения, и ВСУ держат 64 тыс. россиян.
Военный контингент в Украине будет коалицией стран, а не только Великобританией и Францией. Зеленский заявил, что командам нужен месяц для полной готовности.
Руководитель "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что два энергоблока находятся на ремонте, а семь других работают на полной мощности. Продолжается подготовка к следующему отопительному сезону.
Страны НАТО заверили Украину в дальнейшей поддержке и помощи в развитии Вооруженных Сил. Генсек НАТО подчеркнул, что прекращение огня в Украине зависит от действий России.
Rheinmetall, KNDS и Thales объединятся для разработки нового оружия, включая танк MGCS. Проект, преемник Leopard и Leclerc, должен быть готов к 2030-м годам.
Украина и Франция рассматривают возможность реализации проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне. Французские партнеры готовы помочь в восстановлении Арки НБК после атаки рф.
Великобритания и Франция обвинили путина в затягивании переговоров о прекращении огня в Украине. Они призвали россию предоставить немедленный ответ Соединенным Штатам.
Президент Франции призвал европейские компании приостановить инвестиции в США из-за пошлин. Он предложил более мощный ответ на тарифы и использовать механизм противодействия принуждению со стороны США.