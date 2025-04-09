$41.170.09
45.030.03
ukenru
На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28267 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

Эксклюзив
16:38 • 41383 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

16:07 • 47698 просмотра

Бывший глава ГФС Насиров мобилизовался в ВСУ – САП

Эксклюзив
9 апреля, 13:59 • 54501 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

9 апреля, 13:40 • 66803 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
9 апреля, 13:39 • 56448 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
9 апреля, 12:04 • 55700 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
9 апреля, 11:17 • 119363 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 81654 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 226042 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
2.9м/с
60%
Популярные новости

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 86986 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20096 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17019 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15825 просмотра

Зеленский о гражданах КНР, воюющих на стороне рф: доведем необходимую информацию до китайской стороны

17:52 • 17434 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

9 апреля, 12:27 • 87084 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

9 апреля, 11:17 • 119358 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 226038 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 403133 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 395567 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

16:54 • 10880 просмотра

Paramount Pictures анонсировала выпуск фильма "Angry Birds в кино 3" на 2027 год

15:26 • 15884 просмотра

Королеве Камилле подарили пиццу “Маргарита” в честь 20-й годовщины свадьбы во время визита в Рим

15:16 • 17082 просмотра

Хилари Суонк пожаловалась на патриархальность Голливуда и вспомнила, как мужчины учили ее быть женщиной

9 апреля, 14:39 • 20162 просмотра

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

9 апреля, 09:22 • 75080 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Места

Франция

Новости по теме

“Шахтер” “подписал” легендарного кота Степана

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании кота Степана, который будет выступать под номером 7. Вместе с клубом кот начал сбор средств на М113 для 3 ОШБр.

спорт • 16:54 • 10589 просмотра

Суд оставил под стражей экс-командира бригады "Анна Киевская" Рюмшина, но снова уменьшил размер залога

Киевский апелляционный суд оставил Дмитрия Рюмшина, экс-командира 155 бригады, под стражей до 20 апреля. Размер залога был уменьшен до 34 миллионов гривен.

Война • 16:27 • 11426 просмотра

Индия купит 26 французских истребителей Rafale за 7,4 млрд долларов: детали соглашения

Правительство Индии одобрило закупку 26 истребителей морского базирования Rafale во Франции. Соглашение предусматривает также обслуживание 36 истребителей, приобретенных Индией в 2016 году.

Новости Мира • 9 апреля, 14:06 • 9190 просмотра

ЕС одобрил пошлины на товары США на €21 млрд из-за тарифов Трампа на металлы

Евросоюз одобрил пошлины на товары из США в ответ на американские тарифы на сталь и алюминий. Эти меры усилят торговую войну между ЕС и США, затронув экспорт обеих сторон.

Экономика • 9 апреля, 13:31 • 9436 просмотра

Во Франции задержали сотрудницу МИД России: москва устроила демарш послу

Французская пограничная служба задержала россиянку в аэропорту имени Шарля де Голля. В москве вызвали посла Франции для объяснений из-за инцидента.

Новости Мира • 9 апреля, 11:40 • 6248 просмотра

Трамп хочет, чтобы Европа платила больше за газ, а ЕС хочет тратить меньше: Politico рассказало детали

Евросоюз планирует уменьшить целевые показатели закупок газа, игнорируя требования США об импорте на 350 млрд долларов. Это решение принято на фоне экономических проблем и пошлин Трампа.

Экономика • 9 апреля, 10:00 • 8006 просмотра

Єрмак и советник премьер-министра Британии обсудили мирное урегулирование войны и безопасность в Украине

Руководитель ОП Ермак обсудил с советником премьер-министра Британии Пауэллом вопросы безопасности и мирного урегулирования в Украине. Обсудили реализацию соглашений Зеленского и Стармера.

Война • 8 апреля, 21:48 • 14416 просмотра

Экс-звезда "Барселоны" Жереми Матье теперь работает в магазине одежды Intersport

Жереми Матье, бывший игрок "Барселоны" и победитель Лиги чемпионов, сейчас работает в магазине спортивных товаров Intersport во Франции. Он завершил карьеру из-за травмы в 2023 году.

спорт • 8 апреля, 14:32 • 11086 просмотра

Германия приостановила прием беженцев по программе переселения ООН

Германия временно приостановила прием беженцев по программе ООН из-за переговоров о новой коалиции. В 2024-2025 годах страна обязалась принять 13 100 беженцев.

Новости Мира • 8 апреля, 13:45 • 6848 просмотра

Карни о присоединении Канады к миротворческому контингенту в Украине: это зависит от обстоятельств

Премьер Канады заявил, что присоединение к размещению контингента в Украине зависит от обстоятельств.

Война • 8 апреля, 09:28 • 9410 просмотра

Во Франции задержали внука короля Румынии по делу о коррупции

Во Франции задержали Пауля-Филиппа Гогенцоллерна, внука короля Румынии, по обвинению в коррупции и отмывании денег. Румыния требует его экстрадиции для отбывания тюремного наказания.

Новости Мира • 7 апреля, 16:36 • 14101 просмотра

Туристы отменяют поездки в США из-за политики Трампа и выбирают другие направления

Из-за политики Трампа туристы отменяют поездки в США. Канада, Австралия, Европа меняют направления путешествий из-за ухудшения гуманитарной политики.

Новости Мира • 7 апреля, 15:09 • 11917 просмотра

Начальник Штаба обороны Британии о плане относительно контингента: это очень широкое понятие

Франция и Британия готовят план по привлечению различных компонентов для Украины после войны. Он предусматривает восстановление ВСУ, безопасное небо, море и границу для развития страны.

Война • 7 апреля, 12:15 • 9878 просмотра

В Париже задержаны подозреваемые в подготовке теракта, связанных с "исламским государством"

Двум мужчинам в Париже предъявили обвинения в терроризме и заключили в тюрьму. 19-летний подозреваемый имел связи с ИГ и планировал нападение на общественное место.

Новости Мира • 7 апреля, 09:04 • 10022 просмотра

Учения Китая вокруг Тайваня: страны G7 выступили с совместным заявлением

Министры иностранных дел стран G7 выразили обеспокоенность из-за провокационных действий Китая вокруг Тайваня. Они призвали к миру и стабильности в Тайваньском проливе.

политика • 6 апреля, 23:43 • 4637 просмотра

Трагедия в Кривом Роге: Макрон жестко высказался о россии

Президент Франции выразил соболезнования украинцам из-за трагедии в Кривом Роге, подчеркнув срочную необходимость прекращения российских ударов и призвав к решительным действиям.

Война • 6 апреля, 18:31 • 15771 просмотра

В столице Франции напряженная ситуация: тысячи протестуют против запрета Ле Пен баллотироваться, есть также ответный митинг

В Париже тысячи сторонников Ле Пен вышли на протест после ее осуждения. Левые организовали контрдемонстрацию, лидер опасается, что не сможет баллотироваться в 2027.

Новости Мира • 6 апреля, 16:16 • 16227 просмотра

Сильные ВСУ являются основой послевоенной европейской архитектуры безопасности – ISW

Аналитики ISW отмечают, что сильная армия Украины при поддержке Запада является залогом мира. Франция и Британия работают над мерами сдерживания россии после заключения мирного соглашения.

Война • 6 апреля, 01:09 • 7664 просмотра

"Согласовали общее видение": Сырский встретился с военным руководством Британии и Франции

Главнокомандующий ВСУ провел переговоры с военными Великобритании и Франции по гарантированию безопасности Украины. Обсудили шаги для устойчивого мира в Украине и Европе.

Война • 5 апреля, 19:35 • 7899 просмотра

Уже есть первые детали размещения контингента безопасности - Зеленский

Владимир Зеленский сообщил о прогрессе в размещении миротворцев в Украине. Согласованы первые детали размещения контингента безопасности партнеров.

Война • 5 апреля, 14:11 • 15713 просмотра

В США планируют 1200 акций протеста против Трампа и Маска - Reuters

5 апреля в США запланировано 1200 акций протеста против Трампа и Маска, которые пройдут во всех 50 штатах, а также в Канаде, Великобритании, Франции, Германии, Мексике и Португалии. Организаторы ожидают самую большую волну протестов.

Новости Мира • 5 апреля, 13:22 • 16409 просмотра

Макрон может стать главным в переговорах с путиным со стороны Европы

Эммануэль Макрон может взять на себя роль посредника между Европой и владимиром путиным для переговоров о мире в Украине. Он готов возобновить контакты с кремлем, когда наступит подходящее время.

политика • 4 апреля, 23:52 • 7378 просмотра

На Курщине никакого окружения Сил обороны нет, мы контролируем ситуацию – Зеленский

Украинские военные контролируют ситуацию в курской области рф. Зеленский заявил, что там нет окружения, и ВСУ держат 64 тыс. россиян.

Война • 4 апреля, 18:40 • 14141 просмотра

Работа над контингентом как частью гарантий безопасности ведется не только с Францией и Великобританией - Зеленский

Военный контингент в Украине будет коалицией стран, а не только Великобританией и Францией. Зеленский заявил, что командам нужен месяц для полной готовности.

Война • 4 апреля, 18:03 • 9028 просмотра

Руководитель "Энергоатома" о подготовке к отопительному сезону: сейчас два энергоблока в ремонте

Руководитель "Энергоатома" Петр Котин сообщил, что два энергоблока находятся на ремонте, а семь других работают на полной мощности. Продолжается подготовка к следующему отопительному сезону.

Экономика • 4 апреля, 16:57 • 10164 просмотра

Рютте заверил, что страны НАТО продолжат поддерживать Украину

Страны НАТО заверили Украину в дальнейшей поддержке и помощи в развитии Вооруженных Сил. Генсек НАТО подчеркнул, что прекращение огня в Украине зависит от действий России.

Война • 4 апреля, 13:38 • 11416 просмотра

Rheinmetall, KNDS и Thales: несколько оборонных компаний ЕС утвердили совместный проект стоимостью миллиард долларов

Rheinmetall, KNDS и Thales объединятся для разработки нового оружия, включая танк MGCS. Проект, преемник Leopard и Leclerc, должен быть готов к 2030-м годам.

Война • 4 апреля, 13:14 • 11416 просмотра

Украина и Франция готовят проекты по возобновляемой энергетике в зоне отчуждения

Украина и Франция рассматривают возможность реализации проектов по возобновляемой энергетике в Чернобыльской зоне. Французские партнеры готовы помочь в восстановлении Арки НБК после атаки рф.

Экономика • 4 апреля, 11:57 • 4295 просмотра

Британия и Франция обвинили путина в затягивании переговоров о прекращении огня

Великобритания и Франция обвинили путина в затягивании переговоров о прекращении огня в Украине. Они призвали россию предоставить немедленный ответ Соединенным Штатам.

Война • 4 апреля, 07:58 • 11929 просмотра

Макрон призвал приостановить инвестиции ЕС в США - Reuters

Президент Франции призвал европейские компании приостановить инвестиции в США из-за пошлин. Он предложил более мощный ответ на тарифы и использовать механизм противодействия принуждению со стороны США.

Новости Мира • 4 апреля, 06:37 • 8340 просмотра