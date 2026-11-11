Украина стремится получить 10 лет поддержки для 800-тысячной армии после войны - AFP

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"Беременная не должна доказывать, что ей плохо": акушер-гинеколог Дмитрий Говсеев — о симптомах, которые нельзя игнорировать во время беременности

Инфляция выросла до 11% - сильнее всего подешевели яйца, подорожали коммунальные услуги и топливо

Украина надеется испытать противобаллистическую систему Freyja уже этой зимой — Зеленский

Палата представителей США провалила попытку объявить импичмент Питу Хегсету

"Смог бы я простить путина в последний день своей жизни? Нет" — Зеленский

В Абу-Даби обсуждался вопрос масштабного обмена 1000 на 1000 или 1500 на 1500 — Зеленский

Штукатуры обошли айтишников: какие специалисты могут зарабатывать более 60 тысяч гривен в Украине

11 ноября в Украине графики будут действовать круглосуточно — сколько придется сидеть без света

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Масштабное ДТП в Болгарии — в МИД ответили, есть ли среди пострадавших украинцы