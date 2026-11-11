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Украина стремится получить 10 лет поддержки для 800-тысячной армии после войны - AFP

Киев • УНН

 • 678 просмотра

Украина настаивает как минимум на 10 годах финансовой поддержки армии численностью 800 тысяч военнослужащих после войны. Это обсудили в Абу-Даби.

Украина стремится получить 10 лет поддержки для 800-тысячной армии после войны - AFP

Украина стремится к послевоенной поддержке своей 800-тысячной армии как минимум в течение 10 лет. Об этом со ссылкой на источник сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

В Абу-Даби главный переговорщик от Украины Рустем Умеров встретился с посланниками США и представителями Европы, ЕС и НАТО перед началом переговоров. В переговорах также участвует высокопоставленный генерал США и НАТО в Европе Алексус Гринкевич.

В совместном заявлении европейцы, Украина, Соединённые Штаты и НАТО подтвердили свою "общую приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре безопасности".

Умеров заявил, что приоритетами Украины остаются обеспечение прекращения огня и гарантий безопасности. "Наш народ ждёт завершения этой войны", – сказал он.

Министры иностранных дел Украины и Франции в Париже высоко оценили усилия США по достижению "частичного прекращения огня", которое может стать "первым шагом к полному и безусловному прекращению огня".

Украина, пишет издание, также настаивает на послевоенной поддержке своей армии.

Высокопоставленный украинский источник сообщил AFP, что Украине необходимо как минимум 10 лет финансовой поддержки для содержания 800-тысячной армии, способной защититься от любой будущей атаки россии

- говорится в публикации.

Европейцы сделали совместное заявление после встречи с Украиной и США в Абу-Даби - упомянули о структуре безопасности после войны10.11.26, 12:07 • 27388 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Война в Украине
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