Европейцы сделали совместное заявление после встречи с Украиной и США в Абу-Даби — упомянули о структуре безопасности после войны

Европейские представители сделали заявление по итогам встречи в Абу-Даби между ЕС, Францией, Германией, Италией, Великобританией, Украиной, Соединёнными Штатами и НАТО 10 ноября, в котором подтверждается «общая приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре безопасности» и отмечается, что «сильное НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны», пишет УНН.

Детали

«Накануне предстоящих трёхсторонних переговоров с Россией представители европейских партнёров, Украины и Соединённых Штатов встретились, чтобы продолжить тесную координацию усилий по прекращению войны в Украине и созданию условий для прочного мира, включая поддержку надёжных гарантий безопасности как части любого урегулирования», — говорится в заявлении, распространённом Еврокомиссией.

Как сообщается, «обсуждения проходили совместно между европейскими партнёрами, Украиной и Соединёнными Штатами, отражая их общие цели, текущие консультации и приверженность евроатлантической безопасности».

«Участники подчеркнули, что любые будущие договорённости должны уважать суверенитет, территориальную целостность, независимое принятие решений и обеспечивать надёжные гарантии безопасности для Украины», — говорится в заявлении.

«Общая цель заключается в разработке практической и взаимодополняющей системы безопасности, которая укрепит долгосрочную безопасность Украины и укрепит доверие, необходимое для достижения урегулирования путём переговоров», — отмечается в заявлении.

Как сообщается в заявлении, «наряду с центральным акцентом на прочном мире обсуждение касалось того, как развивать существующие европейские институты и соглашения в сфере безопасности после завершения войны в Украине».

«Участники также признали, что решение проблем безопасности в послевоенный период и снижение риска конфликта имеют чрезвычайно важное значение. Они обсудили, как обеспечить надёжные механизмы управления рисками и предотвращения опасной эскалации. Участники подтвердили свою общую приверженность прочной послевоенной европейской архитектуре безопасности и договорённостям, а также чётко заявили, что сильное НАТО останется центральным элементом евроатлантической коллективной обороны», — подчёркивается в заявлении.

Европейские партнёры, Украина и Соединённые Штаты, как отмечается, «продолжат тесно сотрудничать на протяжении всего переговорного процесса с общей целью продвижения к более широким многосторонним дискуссиям с участием европейских партнёров и достижения всеобъемлющего и прочного мира».

До этого заявление по поводу встречи европейцев, Украины и США сделал посланник Трампа Стивв Виткофф. И оно перекликается с заявлением европейской стороны.

Гарантии безопасности для Украины и послевоенная европейская архитектура безопасности: Виткофф раскрыл детали первых переговоров в Абу-Даби