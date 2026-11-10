Європейці зробили спільну заяву після зустрічі з Україною та США в Абу-Дабі - згадали про безпекову архітектуру після війни

Європейські представники зробили заяву щодо зустрічі в Абу-Дабі між ЄС, Францією, Німеччиною, Італією, Великою Британією, Україною, Сполученими Штатами та НАТО 10 листопада, де підтверджується "спільна відданість міцній повоєнній європейській безпековій архітектурі" та зазначається, що "сильне НАТО залишатиметься центральним елементом євроатлантичної колективної оборони", пише УНН.

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"Напередодні майбутніх тристоронніх переговорів з росією представники європейських партнерів, України та Сполучених Штатів зустрілися, щоб продовжити тісну координацію зусиль щодо припинення війни в Україні та створення умов для тривалого миру, включаючи підтримку надійних гарантій безпеки як частини будь-якого врегулювання", - ідеться у заяві, поширеній Єврокомісією.

Як повідомляється, "обговорення відбулися спільно між європейськими партнерами, Україною та Сполученими Штатами, що відображало їхні спільні цілі, поточні консультації та відданість євроатлантичній безпеці".

"Учасники наголосили, що будь-які майбутні домовленості повинні поважати суверенітет, територіальну цілісність, незалежне ухвалення рішень та забезпечувати надійні гарантії безпеки для України", - сказано у заяві.

"Спільна мета полягає в розробці практичної та взаємопідсилюючої системи безпеки, яка зміцнить довгострокову безпеку України та зміцнить довіру, необхідну для досягнення врегулювання шляхом переговорів", - зазначається у заяві.

Як повідомляється у заяві, "поряд з центральним акцентом на тривалому мирі, обговорення стосувалося того, як розвивати існуючі європейські інституції та угоди з безпеки після завершення війни в Україні".

"Учасники також визнали, що вирішення проблем безпеки у повоєнний період та зниження ризику конфлікту є надзвичайно важливими. Вони обговорили, як забезпечити надійні механізми управління ризиками та уникнення небезпечної ескалації. Учасники підтвердили свою спільну відданість міцній повоєнній європейській безпековій архітектурі та домовленостям, і чітко заявили, що сильне НАТО залишатиметься центральним елементом євроатлантичної колективної оборони", - наголошується у заяві.

Європейські партнери, Україна та Сполучені Штати, як зазначається, "продовжуватимуть тісно співпрацювати протягом усього переговорного процесу зі спільною метою просування до ширших багатосторонніх дискусій за участю європейських партнерів та досягнення всеохоплюючого та тривалого миру".

Перед цим заяву з приводу зустрічі європейців, України та США зробив посланець Трампа Стівв Віткофф. І вона перекликається з заявою європейської сторони.

Гарантії безпеки для України і післявоєнна європейська безпекова архітектура: Віткофф розкрив деталі перших переговорів в Абу-Дабі