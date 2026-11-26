Заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні не зайшли в глухий кут, однак дата наступного раунду поки невідома. Про це повідомив сам рябков, пише УНН.

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За його словами, російська сторона готова продовжувати переговори у форматі, в якому відбулися зустрічі в Абу-Дабі 10-11 листопада.

рябков також стверджує, що під час цих зустрічей американська та українська делегації отримали детальний опис можливих рамок майбутнього врегулювання війни.

У москві висловилися щодо участі Європи в переговорах

Коментуючи можливе залучення європейських країн до переговорного процесу, рябков заявив, що йому нічого не відомо про відповідні контакти.

Водночас російський дипломат пригрозив, що висування європейською трійкою умов для візиту до москви нібито зведе нанівець її шанси на діалог.Крім того, рябков анонсував нові контакти між росією та США щодо питань, які залишаються предметом розбіжностей у двосторонніх відносинах. Конкретних термінів їх проведення він не назвав.



Жодних домовленостей щодо завершення війни без згоди України та Європи не буде – Кушнер