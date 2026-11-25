Джаред Кушнер заявив, що США не погоджуватимуть жодних рішень щодо завершення війни без згоди України та Європи. Про це він повідомив в інтерв'ю, пише УНН.

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За словами Кушнера, американська сторона прагне максимально тісно координувати свої дії з Україною та європейськими партнерами.

Він наголосив, що Вашингтон докладає значних зусиль для припинення війни, оскільки вважає це вигідним для всіх сторін.

Ми не ухвалюватимемо жодних рішень без згоди Європи та України – підкреслив Кушнер.

Роль США у переговорному процесі

Кушнер зазначив, що американська сторона стала рушійною силою переговорного процесу в питаннях стратегії та формату. Водночас це не означає, що Вашингтон самостійно визначатиме зміст майбутніх домовленостей.

Що стосується змісту та будь-яких домовленостей, ми ні на що не погодимося без згоди Європи та України. І я вважаю, що це, мабуть, один із найважливіших моментів – резюмував Кушнер.

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