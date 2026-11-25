Голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко

Директор НАБУ Семен Кривонос, очільник САП Олександр Клименко, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, ексголова СБУ Василь Малюк та колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко повторно не з’явилися на засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Тепер їх очікують на наступних засіданнях – 7 або 11 грудня. Про це заявив голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко, передає кореспондент УНН.

"Сьогодні на наше засідання не зʼявилися голова САП Клименко, директор НАБУ Семен Кривонос, ексгенпрокурор України Руслан Кравченко, детектив НАБУ Руслан Магамедрасулов, а також ексголова СБУ Василь Малюк. Нагадаю, ми запросили цих пʼятьох керівників або екскерівників на наше засідання і запропонували їм три дати з поваги до інституцій, які вони представляють чи представляли, і одна з них – це сьогоднішня, 25 листопада, а також 7 або 11 грудня, тобто наші наступні засідання. На жаль, на сьогоднішнє засідання жоден з них не висловився і не зʼявився, тому очікуємо їх 7 або 11 грудня", - заявив Гончаренко.

Він нагадав, що підтримував і буде підтримувати незалежність антикорупційних органів і їхню роботу, однак незалежність не означає непідзвітність.

"Коли сьогодні у нас є питання до антикорупційних органів, то ми будемо ці питання ставити. Подобається це комусь чи ні. Це обовʼязково має відбутися, це і є парламентський контроль", - зазначив нардеп.

Гончаренко також повідомив, що комісія отримала лист від САП з "новою причиною неявки" Олександра Клименка, де вказано про конфлікт інтересів.

"Ніякого конфлікту інтересів не існує, ніякого особистісного конфлікту не існує і ніколи не було. Ніяких конфліктів інтересів в розумінні закону просто фізично немає і бути не може. Все це виглядає як спроба просто ухилитися від дачі відповідей на питання, які сьогодні стоять. Комісія є органом колегіальним, тому не треба намагатися придумати якусь причину, а треба просто прийти і відповісти на питання", - заявив нардеп.

Нагадаємо

18 листопада на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень законодавства України у сфері оборони, антикорупційного законодавства та дотримання прав і свобод людини під час дії воєнного стану виступив генерал-майор СБУ Сергій Дука. Він заявив, що справа "Карфаген-2", у якій він фігурує, це помста йому від НАБУ і САП і закликав викликати на засідання ТСК керівників антикорупційних органів.

Після цього голова ТСК, нардеп Олексій Гончаренко заявив, що директора НАБУ Семена Кривоноса і керівника САП Олександра Клименка, детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, а також екскерівника СБУ Василя Малюка і ексгенпрокурора України Руслана Кравченка викликають на засідання ТСК 23 листопада на 12:00. Однак жоден із запрошених в понеділок не зʼявився на ТСК і їх повторно викликали на засідання комісії на 25 листопада.

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