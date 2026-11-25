"Сяде за стіл і одразу покладе на нього ноги" - у рф зневажливо висловились щодо участі Європи у переговорах по Україні
Київ • УНН
Лавров зневажливо висловився про роль Європи в переговорах щодо України. Втім радник путіна підтвердив контакти рф із представниками окремих країн ЄС.
Європа з її манерами та намірами сяде за стіл переговорів щодо України і відразу покладе на нього ноги. Таку зневажливу заяву зробив міністр закордонних справ рф сергій лавров, передає УНН із посиланням на росЗМІ.
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Крім того, головний російський дипломат видав ще низку заяв щодо Європи та переговорів задля завершення війни в Україні:
- "Єврокомісія робить регулярні заяви щодо України, не пропонуючи нічого конкретного";
- "контактів росії з ЄК щодо теми переговорів навколо української кризи ніколи не було";
- "росія спочатку має зрозуміти, яку роль Європа збирається грати на переговорах щодо України".
ЄС долучиться до наступного раунду мирних переговорів і оцінюватиме прогрес за діями росії - фон дер Ляєн25.11.26, 12:26 • 2782 перегляди
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У свою чергу радник російського диктатора юрій ушаков заявив, що рф "має певні контакти з представниками низки європейських країн"
Він зазначив, що в ході контактів обговорюється позиція, з якою вони хотіли б брати участь у переговорах щодо України.
Крім того, радник путіна додав, що "з боку рф із Зеленським переговори ніхто не веде".
Нагадаємо
Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що "сильна європейська команда візьме участь у наступному раунді мирних переговорів щодо війни рф проти України, і ЄС оцінюватиме прогрес на основі дій росії, а не лише її слів".