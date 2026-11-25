25 листопада у світі під егідою ООН розпочинається глобальна акція "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства" та відзначають Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, а також проходять Міжнародний день системного інженера.

У церковному календарі за новим стилем вшановують священномученика Климента, папу Римського, і священномученика Петра, а за старим стилем згадують святителя Іоана Милостивого, пише УНН.

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок (International Day for the Elimination of Violence against Women)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною Асамблеєю 17 грудня 1999 року. Дата обрана на згадку про жорстоке політичне вбивство 25 листопада 1960 року в Домініканській Республіці трьох сестер Мірабаль за наказом диктатора Рафаеля Трухільйо.

Подія відкриває щорічну глобальну кампанію "16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства" і закликає уряди, правоохоронні органи та громадянське суспільство протидіяти домашньому насильству, торгівлі людьми, сексуальній експлуатації та дискримінації жінок.

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Міжнародний день системного інженера (Systems Engineer Day)

Професійна технологічна дата, заснована у 2019 році за ініціативи технологічних компаній та інженерних асоціацій на честь завершення тижня Національної конференції з системної інженерії.

Подія вшановує фахівців, які проєктують, інтегрують та підтримують складні міждисциплінарні системи - від аерокосмічної галузі, оборонних комплексів і енергетичних мереж до високонавантаженої ІТ-інфраструктури, забезпечуючи їхню надійність, безпеку та безперебійне функціонування.

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За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять священномученика Климента, папи Римського - одного з апостолів від 70-ти, учня святого апостола Петра, четвертого єпископа Риму та одного з перших християнських письменників.

За проповідь християнства імператор Траян заслав його на каторгу до інкерманських каменоломень поблизу Херсонеса Таврійського, сучасний Крим, де святитель навернув до віри тисячі людей і близько 101 року прийняв мученицьку смерть.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святителя Іоана Милостивого, патріарха Олександрійського - ієрарха, прославленого безмежною допомогою жебракам, сиротам, полоненим та біженцям.

Також цього дня згадують преподобного Ніла Постника, Синайського - учня святителя Іоана Золотоустого, який залишив світську кар'єру у Константинополі та присвятив життя суворому аскетизму й богословським працям на горі Синай.

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