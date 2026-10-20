"Немає нічого святого": росіяни вдарили по церкві на Хмельниччині - ОВА
Київ • УНН
Уночі 20 жовтня російські війська атакували Хмельниччину та пошкодили церкву. Загиблих і травмованих не зафіксовано.
Ворог у ніч на вівторок, 20 жовтня, атакував Хмельниччину. Про це повідомив начальник Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує УНН.
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За його словами, під час атаки пошкоджено церкву в Шепетівському районі.
Пошкоджено фасад будівлі, вікна та дзвіницю. Інформація про загиблих і травмованих не надходила
Він додав, що в області триває повітряна тривога, і закликав мешканців перебувати в укриттях або інших безпечних місцях до відбою.
Нагадаємо
Армія рф увечері в понеділок, 19 жовтня, атакувала Хмельницький. Пошкоджено підприємство та приватний будинок. В результаті удару загинули дві жінки, одній з них було 100 років.
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