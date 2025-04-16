Хмельницька область

У Хмельницькій області комендантська година на Великдень триватиме з 00:00 до 03:00. Влада посилить заходи безпеки, організує
патрулювання та забезпечить доступність укриттів.
Українські аграрії засіяли 1 058,6 тис. га ярих зернових, що становить 18,5% від плану. Найбільше засіяно ячменю – 612,2 тис. га,
а лідерами за темпами сівби є Одеська та Тернопільська області.
У ніч на 10 квітня 2025 року росія атакувала Україну 145 дронами, включаючи Shahed. Сили оборони збили 85 ударних БпЛА, але
постраждали шість областей.
В Україні деякі регіони вже вимкнули опалення через потепління. Місцева влада готова відновити теплопостачання до соціальних
об'єктів при погіршенні погоди.