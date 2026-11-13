Російські атаки залишили без світла частину 12 областей - де відключення

Російські атаки на енергетику продовжилися і на ранок 13 листопада залишили без світла частину 12 областей України, що більше, ніж днем раніше. Про це УНН пише з посиланням на дані Міненерго.

Ворожі атаки

"Протягом останньої доби росія продовжувала атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок обстрілів станом на ранок знеструмлена частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській, Сумській, Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях", - ідеться у повідомленні.

Ремонтні бригади, машиністи, диспетчери та всі фахівці, які забезпечують роботу енергосистеми, працюють цілодобово, щоб повернути електроенергію в українські домівки. У всіх постраждалих регіонах, де дозволяє безпекова ситуація, тривають ремонтно-відновлювальні роботи, вказали у міністерстві.

Енергетики, як вказано, працюють у посиленому режимі, однак нові ворожі атаки та постійні повітряні тривоги ускладнюють і затримують проведення робіт.

Графіки

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості — графіки обмеження потужності. Через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину, зазначили у Міненерго.

За даними Укренерго, у частині областей до кінця доби ⁠для всіх категорій споживачів діють графіки погодинних відключень від 1,5 до 3 черг.

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