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Российские атаки оставили без света часть 12 областей — где отключения

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Российские удары обесточили часть потребителей в 12 областях Украины. Энергетики восстанавливают сети, но ситуация может быстро меняться.

Российские атаки оставили без света часть 12 областей — где отключения

Российские атаки на энергетику продолжились, и по состоянию на утро 13 ноября без света осталась часть потребителей в 12 областях Украины, что больше, чем днем ранее. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго.

Вражеские атаки

"В течение последних суток Россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях", — говорится в сообщении.

Ремонтные бригады, машинисты, диспетчеры и все специалисты, обеспечивающие работу энергосистемы, круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть электроэнергию в украинские дома. Во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтно-восстановительные работы, указали в министерстве.

Энергетики, как отмечается, работают в усиленном режиме, однако новые вражеские атаки и постоянные воздушные тревоги усложняют и задерживают проведение работ.

Графики

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за непрерывных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час, отметили в Минэнерго.

По данным Укрэнерго, в части областей до конца суток ⁠для всех категорий потребителей действуют графики почасовых отключений от 1,5 до 3 очередей.

Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика12.11.26, 10:28 • 35677 просмотров

Юлия Шрамко

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