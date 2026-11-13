Российские атаки оставили без света часть 12 областей — где отключения

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Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура

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Как превратить боевой опыт в поддержку других ветеранов: история Руслана Агасанова из команды ФПУ

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Экономика войны: как Украина наносит России миллионные убытки при минимальных затратах

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Украина возобновляет санитарную авиацию: станет ли это шагом к открытию неба

Обмен пленными, привлечение Европы и последующие встречи: Зеленский оценил результаты переговоров

Трамп полон решимости возглавить усилия по завершению войны — Виткофф

Путин согласился на участие Европы в переговорах по поводу войны в Украине — Кушнер

Российский FPV-дрон убил двух гражданских в Сумской области

ЕС будет непосредственно участвовать в переговорах по поводу войны в Украине — Зеленский