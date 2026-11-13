Российские атаки оставили без света часть 12 областей — где отключения
Киев • УНН
Российские удары обесточили часть потребителей в 12 областях Украины. Энергетики восстанавливают сети, но ситуация может быстро меняться.
Российские атаки на энергетику продолжились, и по состоянию на утро 13 ноября без света осталась часть потребителей в 12 областях Украины, что больше, чем днем ранее. Об этом УНН пишет со ссылкой на данные Минэнерго.
Вражеские атаки
"В течение последних суток Россия продолжала атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. В результате обстрелов по состоянию на утро обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях", — говорится в сообщении.
Ремонтные бригады, машинисты, диспетчеры и все специалисты, обеспечивающие работу энергосистемы, круглосуточно работают над тем, чтобы вернуть электроэнергию в украинские дома. Во всех пострадавших регионах, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются ремонтно-восстановительные работы, указали в министерстве.
Энергетики, как отмечается, работают в усиленном режиме, однако новые вражеские атаки и постоянные воздушные тревоги усложняют и задерживают проведение работ.
Графики
В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. Из-за непрерывных российских атак ситуация с электроснабжением может быстро меняться в течение дня, иногда даже несколько раз в час, отметили в Минэнерго.
По данным Укрэнерго, в части областей до конца суток для всех категорий потребителей действуют графики почасовых отключений от 1,5 до 3 очередей.
Атаки рф оставили без света часть 9 областей, ранены 4 энергетика12.11.26, 10:28 • 35677 просмотров