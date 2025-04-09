Николаевская область

Умерла овчарка Багира, которую спасли после подрыва Каховской ГЭС. Она провела сутки в воде, цепляясь за доски, а затем перенесла длительное лечение и реабилитацию.
Российский командир похитил женщину в Николаевской области, заставлял ходить по заминированной территории и угрожал поджогом. Суд назначил ему 10 лет лишения свободы за военные преступления.
Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.
Правоохранители установили личность кадыровца из подразделения "Ахмат", который похищал и насиловал несовершеннолетних девушек во время оккупации Николаевской области. Преступником оказался 26-летний уроженец Ставропольского края.
Кабмин выделяет 2 миллиарда гривен для 200 прифронтовых и приграничных громад в девяти областях Украины. Средства пойдут на нужды безопасности, восстановление и строительство укрытий.
В Украине некоторые регионы уже отключили отопление из-за потепления. Местные власти готовы возобновить теплоснабжение социальных объектов при ухудшении погоды.
Размер гранта увеличен до 300 тыс. грн за одно рабочее место и до 500 тыс. грн за два. Уже 25 тысяч предпринимателей получили гранты на 12 млрд грн.
Украинские аграрии засеяли 926 тыс. га яровых зерновых, а лидерами по темпам сева стали Одесская, Тернопольская, Полтавская, Николаевская и Винницкая области. Планируют увеличить площади под пшеницей.
Иван Выговский задекларировал 1 465 392 грн доходов за 2024 год, его зарплата составила 1 455 920 грн. У супругов есть земля, арендованный дом и значительные средства на счетах.
По состоянию на 28 марта 2025 года украинские аграрии засеяли 551,8 тыс. га яровых зерновых. Больше всего засеяно ячменя – 315,5 тыс. га.
Ночью 28 марта россия атаковала Украину 163 дронами типа Shahed и другими. ВСУ сбили 89 "Shahed" на юге, севере и в центре страны.
Оккупанты атаковали дронами типа "Шахед" город Вознесенск Николаевской области. В результате попадания возник пожар на складском объекте, но, к счастью, никто не пострадал.
Доступ к лекарствам на прифронтовых территориях остается критическим из-за боевых действий. Врачи фиксируют разрушение аптек и проблемы с логистикой, особенно для пожилых людей.
С 24 марта в Украине заработают 40 камер автофиксации скорости, 36 из которых установят в новых местах, а 4 возобновят работу. Камеры появятся в разных областях.