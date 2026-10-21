рф с ночи атакует энергетику, железную дорогу, ТЦ и дома - Корецкий назвал последствия
Киев • УНН
В ночь на 21 октября россия атаковала энергообъекты в четырех областях и гражданскую инфраструктуру. Погибли по меньшей мере четыре человека.
россия с ночи непрерывно бьет по энергетике, железной дороге, ТЦ и жилой застройке. По состоянию на утро 21 октября враг атаковал энергообъекты в четырех областях. В Черном море дрон атаковал торговое судно. Об этом сообщил Премьер-министр Сергей Корецкий в соцсетях, пишет УНН.
С ночи россия непрерывно бьет по энергетике, железной дороге, торговым центрам и жилым домам
По его данным, в Киеве дрон попал в 24-этажный дом. Погибли два человека. В Харьковской области, в Коротиче, удар разрушил частные дома. Два человека погибли, 11 получили ранения, среди них двое детей. В Кременчуге под удар попал корпус университета, в Умани — торговый центр. Есть раненые в Полтавской, Львовской, Черкасской и Черниговской областях.
россияне атаковали энергетические объекты в Киевской, Волынской, Одесской и Николаевской областях. Под ударами оказались гражданские предприятия в Волынской, Львовской, Одесской и Житомирской областях. В Черном море дрон атаковал торговое судно
Ситуация в Киеве
Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, 2 человека погибли в Святошинском районе в результате утренней атаки врага на столицу 21 октября. 2 пострадавших. Оба раненых госпитализированы медиками.
По данным ДТЭК, в Киеве в части Оболонского, Шевченковского и Святошинского районов по команде Укрэнерго применяются экстренные отключения. В других районах столицы действуют графики отключений.
В Киеве из-за утренней атаки рф двое погибших, есть аварийные отключения21.10.26, 08:53 • 3448 просмотров