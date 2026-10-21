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В Киеве из-за утренней атаки рф двое погибших, есть аварийные отключения

Киев • УНН

 • 1528 просмотра

В Киеве из-за атаки рф загорелась квартира, уничтожены семь автомобилей, погибли два человека. В части Киева и Киевской области действуют аварийные отключения.

В Киеве из-за утренней атаки рф двое погибших, есть аварийные отключения

В Киеве два человека погибли из-за утренней атаки рф 21 октября. Из-за вражеского удара есть аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщили в ГСЧС Украины и энергокомпании ДТЭК, пишет УНН.

Киев: два человека погибли в результате утренней атаки рф

- сообщили в ГСЧС.

В ГСЧС проинформировали о последствиях в трех районах столицы:

  • в Святошинском районе в результате вражеской атаки произошло возгорание квартиры на уровне 20-го этажа многоэтажки. Огонь охватил площадь около 70 кв. м, конструкции квартиры частично разрушены. Во время разбора завалов спасатели обнаружили тела двух человек;
    • в Деснянском районе во дворе многоэтажки загорелись 7 припаркованных автомобилей. Пожар ликвидировали на площади 50 кв. м;
      • в Соломенском районе зафиксировано падение на открытой территории.

        Аварийные отключения

        Киев: из-за атаки врага в Святошинском районе фиксируются аварийные отключения

        - отметили в ДТЭК.

        В других районах столицы действуют графики. 

        Также в ДТЭК сообщили, что в Киевской области из-за атаки врага в Бучанском районе фиксируются аварийные отключения. В других районах действуют стабилизационные графики.

        Как отмечается, энергетики уже работают, чтобы как можно скорее вернуть всем электричество. 

        Юлия Шрамко

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