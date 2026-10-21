У Києві через ранкову атаку рф двоє загиблих, є аварійні відключення

У Києві двоє людей загинули через ранкову атаку рф 21 жовтня. Через ворожий удар є аварійні відключення світла. Про це повідомили у ДСНС України та енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київ: дві особи загинуло внаслідок ранкової атаки рф - повідомили у ДСНС.

У ДСНС поінформували про наслідки у трьох районах столиці:

у Святошинському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння квартири на рівні 20-го поверху багатоповерхівки. Вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції квартири. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох осіб;

у Деснянському районі у дворі багатоповерхівки загорілися 7 припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідували на площі 50 кв. м;

у Солом’янському районі зафіксовано падіння на відкритій території.

Аварійні відключення

Київ: через атаку ворога у Святошинському районі фіксуються аварійні відключення - зазначили у ДТЕК.

В інших районах столиці діють графіки.

Також у ДТЕК повідомили, що на Київщині через атаку ворога у Бучанському районі фіксуються аварійні відключення. В інших районах діють стабілізаційні графіки.

Як зазначається, енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло.