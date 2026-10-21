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У Києві через ранкову атаку рф двоє загиблих, є аварійні відключення

Київ • УНН

 • 426 перегляди

У Києві через атаку рф загорілася квартира, знищено сім авто, загинули двоє людей. У частині Києва й Київщини діють аварійні відключення.

У Києві через ранкову атаку рф двоє загиблих, є аварійні відключення

У Києві двоє людей загинули через ранкову атаку рф 21 жовтня. Через ворожий удар є аварійні відключення світла. Про це повідомили у ДСНС України та енергокомпанії ДТЕК, пише УНН.

Київ: дві особи загинуло внаслідок ранкової атаки рф

- повідомили у ДСНС.

У ДСНС поінформували про наслідки у трьох районах столиці:

  • у Святошинському районі внаслідок ворожої атаки сталося загоряння квартири на рівні 20-го поверху багатоповерхівки. Вогонь охопив площу близько 70 кв. м, частково зруйновано конструкції квартири. Під час розбору завалів рятувальники виявили тіла двох осіб;
    • у Деснянському районі у дворі багатоповерхівки загорілися 7 припаркованих автомобілів. Пожежу ліквідували на площі 50 кв. м;
      • у Солом’янському районі зафіксовано падіння на відкритій території.

        Аварійні відключення

        Київ: через атаку ворога у Святошинському районі фіксуються аварійні відключення

        - зазначили у ДТЕК.

        В інших районах столиці діють графіки. 

        Також у ДТЕК повідомили, що на Київщині через атаку ворога у Бучанському районі фіксуються аварійні відключення. В інших районах діють стабілізаційні графіки.

        Як зазначається, енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше повернути всім світло. 

        Юлія Шрамко

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