17:15
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video
15:19
Голова ВР заявив, що проєкт нового правопису української мови розглянуть до кінця року
Ексклюзив
14:29
російські модернізовані КАБи: оновлені бомби із реактивним двигуном поки не дістають до Києва, але загроза зростає – військовий експерт
12:52
Найнижчий рівень вакцинації з 2017 року: ВООЗ попереджає про небезпеку поліомієліту в Європі та Азії
Ексклюзив
12:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
12:17
Втрати КНДР у війні проти України: розвідка Британії озвучила цифруPhoto
12:13
Україну в суботу накриють дощі та грози: оголошено I рівень небезпеки
24 жовтня, 07:57
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
24 жовтня, 05:49
Трамп тисне на путіна і Зеленського для припинення війни - посол США при НАТО
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку 24 жовтня, 07:30
Вчинив сексуальне насильство над учнями та знімав дитячу порнографію: на Київщині судитимуть педагога 24 жовтня, 07:48
"Коаліція охочих" збирається в Лондоні для посилення тиску на рф та підтримки України: про що говоритимуть 24 жовтня, 07:50
Колумбійські найманці в армії рф отримали наказ розстрілювати жінок та дітей: перехоплення ГУР 24 жовтня, 09:56
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду 11:32
Публікації
Юристи помітили порушення підслідності у "справі адвокатів", яких прослуховувало НАБУ 16:47
Можуть сідати на автобани та нести ракету Meteor: авіаексперт пояснив особливість літаків Gripen
Ексклюзив
12:47
Як любов до "руського міра" обʼєднала нардепа-хабарника Одарченка і кандидата на посаду ректора Державного біотехнологічного університету 11:40
Топ неймовірно смачних рецептів для затишного осіннього обіду 11:32
Скандал у США через матча-лате: чи справді популярний напій провокує анемію
Ексклюзив
24 жовтня, 06:00
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Блогери
Віктор Орбан
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Лондон
Спадкоємці Астрід Ліндгрен судяться з хорватським виробником напоїв "Pipi" 14:55
Король Норвегії Гаральд пожартував про скандальний фільм Netflix за участі його дочки: "Може, зробимо продовження" 12:41
Білий дім додав скандал з Клінтоном та виявлення кокаїну до хронології на сайті 24 жовтня, 09:50
У Кім Кардаш'ян діагностували аневризму головного мозку 24 жовтня, 07:30
"Не розганяйте зраду, де її нема": Анна Трінчер потрапила у скандал через російськомовну книгу 23 жовтня, 15:24
Графіки відключень електроенергії

Новини по темi
Завтра Україну чекає ще один день із графіками відключень: скільки черг буде без "світла"Video

25 жовтня в Україні діятимуть відключення електроенергії з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1 до 2 черг. Обмеження також торкнуться промислових споживачів з 08:00 до 23:00.

17:15
Київський фунікулер тимчасово не працює: яка причина

Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. У місті діють графіки погодинних відключень, що вплинуло на роботу громадського транспорту.

14:46
Графіки відключень охопили 12 областей, рф атакувала енергетику в трьох регіонах

Сьогодні графіки відключення електроенергії діють у 12 областях з 7:00 до 23:00 через атаки рф, що спричинили знеструмлення у трьох регіонах. Споживання електроенергії залишається на високому рівні, тому "Укренерго" закликає до ощадливого використання електроприладів.

24 жовтня, 07:57
Найскладніше зі світлом у Корюківській громаді Чернігівщини - радник ОВА

На Чернігівщині зберігається складна ситуація з електропостачанням через щоденні обстріли, найважче у Корюківській громаді. Енергетики активно працюють над відновленням, діють графіки відключень, а також вирішуються питання зі зв'язком та водопостачанням.

24 жовтня, 06:50
Нацбанк різко підняв офіційний курс долара та євро: офіційний курс валют на 24 жовтня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,89 гривні, а євро — 48,55 гривні. На готівковому ринку долар не змінився, тоді як у банках курси коливаються.

24 жовтня, 05:02
росія атакувала Кіровоградщину: 19 населених пунктів залишилися без світла

В ніч на 24 жовтня російська армія атакувала Кіровоградщину, влучивши в об'єкти критичної інфраструктури Новоукраїнського району. Внаслідок обстрілу 19 населених пунктів залишилися без світла, жертв немає.

24 жовтня, 04:43
В Україні розширюють мережу автономних медзакладів: продовжується встановлення сонячних електростанцій в лікарнях

В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах для підготовки до зими та посилення енергетичної автономності. У Самборі на даху міської лікарні встановили СЕС потужністю 55,68 кВт, що забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури.

23 жовтня, 22:12
Як у Києві відключатимуть світло 24 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки

ДТЕК оприлюднив графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у Києві 24 жовтня. Відключення відбуватимуться за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня.

23 жовтня, 21:36
У п'ятницю в низці регіонів України діятимуть відключення: скільки черг будуть без "світла"

24 жовтня в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення відбуватимуться з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1,5 до 2,5 черг споживачів.

23 жовтня, 17:35
Іран зіткнувся з глибокою кризою: стагнація ВВП, валютна криза та енергетичний дефіцит - розвідка

Іран переживає найглибшу соціально-економічну кризу за останні роки, з прогнозованим зростанням ВВП лише 0,3% у 2025 році та інфляцією понад 40%. Це спричинено різким скороченням нафтового експорту через міжнародні санкції та структурними проблемами економіки.

23 жовтня, 14:25
Графіки погодинних відключень світла сьогодні у 12 регіонах - міністр

Міністр повідомила, що енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Це стосується 12 регіонів країни.

23 жовтня, 06:59
Як у Києві відключатимуть світло 23 жовтня: ДТЕК оприлюднив графіки

ДТЕК повідомив про графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у Києві 23 жовтня. Відключення відбуватимуться за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня.

22 жовтня, 20:11
До трьох черг одночасно: завтра в більшості областей України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень

23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості областей України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії до трьох черг одночасно. Це стосується як побутових, так і промислових споживачів.

22 жовтня, 15:08
Ексклюзив
Чернігівщина без світла: які громади страждають найбільше

Північні громади Чернігівщини зіткнулися з найскладнішою ситуацією з електропостачанням через повторні атаки на енергосистему, що призвело до аварійних відключень.

22 жовтня, 15:06
Ексклюзив
Блекаут у Чернігові: як місто справляється без світла, води й стабільної напруги

Після російських обстрілів Чернігівщина опинилася в повному блекауті. Влада розгорнула десятки "пунктів незламності", поліція посилила патрулювання, а критична інфраструктура перейшла на генератори, що спричинило перебої з водопостачанням та низьку напругу в мережі.

22 жовтня, 13:53
На графіки відключень з 16 години переводять усі регіони з аварійними вимкненнями - Укренерго

З 16:00 в усіх регіонах, де були аварійні відключення, запроваджуються графіки погодинних відключень до трьох черг одночасно. Також з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

22 жовтня, 12:56
У яких регіонах вже діють погодинні графіки відключень та де дізнатися свою чергуPhotoVideo

Декілька областей України, включаючи Сумщину, Житомирщину, Полтавщину, Черкащину, Кіровоградщину, Харківщину, Чернігівщину, Дніпропетровщину та Київщину, перейшли на погодинні графіки відключення електроенергії 22 жовтня. Це сталося замість аварійних відключень, які були скасовані в деяких регіонах.

22 жовтня, 12:54
Норвегія виділяє близько 150 млн доларів Україні: на що підуть кошти

Додаткові 1,5 млрд норвезьких крон (близько 150 млн доларів) будуть спрямовані на електроенергію та опалення. Кошти надходять через Інвестиційну рамку ЄС для України.

22 жовтня, 11:30
На Чернігівщині після російських ударів виникли серйозні проблеми з водопостачанням - ОВА

Після російських ударів у Чернігові вся критична інфраструктура, включаючи "Водоканал", перейшла на живлення з генераторів. У Новгороді-Сіверському ворог завдав ударів по центру, пошкодивши лікарню, стадіон, навчальний заклад та житлові будинки.

22 жовтня, 11:17
Частина областей переходить з аварійних на погодинні графіки відключення світла

В Україні низка областей переходить на погодинні графіки відключення електроенергії замість аварійних. Проте у деяких регіонах продовжують діяти аварійні вимкнення.

22 жовтня, 10:59