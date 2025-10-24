25 жовтня в Україні діятимуть відключення електроенергії з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1 до 2 черг. Обмеження також торкнуться промислових споживачів з 08:00 до 23:00.
Рух фунікулера у Києві тимчасово призупинено через відсутність електропостачання. У місті діють графіки погодинних відключень, що вплинуло на роботу громадського транспорту.
Сьогодні графіки відключення електроенергії діють у 12 областях з 7:00 до 23:00 через атаки рф, що спричинили знеструмлення у трьох регіонах. Споживання електроенергії залишається на високому рівні, тому "Укренерго" закликає до ощадливого використання електроприладів.
На Чернігівщині зберігається складна ситуація з електропостачанням через щоденні обстріли, найважче у Корюківській громаді. Енергетики активно працюють над відновленням, діють графіки відключень, а також вирішуються питання зі зв'язком та водопостачанням.
Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 41,89 гривні, а євро — 48,55 гривні. На готівковому ринку долар не змінився, тоді як у банках курси коливаються.
В ніч на 24 жовтня російська армія атакувала Кіровоградщину, влучивши в об'єкти критичної інфраструктури Новоукраїнського району. Внаслідок обстрілу 19 населених пунктів залишилися без світла, жертв немає.
В Україні продовжується встановлення сонячних електростанцій у медичних закладах для підготовки до зими та посилення енергетичної автономності. У Самборі на даху міської лікарні встановили СЕС потужністю 55,68 кВт, що забезпечує безперебійну роботу критичної інфраструктури.
ДТЕК оприлюднив графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у Києві 24 жовтня. Відключення відбуватимуться за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня.
24 жовтня в окремих регіонах України застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. Відключення відбуватимуться з 07:00 до 23:00, охоплюючи від 1,5 до 2,5 черг споживачів.
Іран переживає найглибшу соціально-економічну кризу за останні роки, з прогнозованим зростанням ВВП лише 0,3% у 2025 році та інфляцією понад 40%. Це спричинено різким скороченням нафтового експорту через міжнародні санкції та структурними проблемами економіки.
Міністр повідомила, що енергетики змушені застосовувати графіки погодинних відключень електроенергії. Це стосується 12 регіонів країни.
ДТЕК повідомив про графіки відключення електроенергії для побутових споживачів у Києві 23 жовтня. Відключення відбуватимуться за чергами, охоплюючи різні часові проміжки протягом дня.
23 жовтня з 07:00 до 23:00 у більшості областей України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії до трьох черг одночасно. Це стосується як побутових, так і промислових споживачів.
Північні громади Чернігівщини зіткнулися з найскладнішою ситуацією з електропостачанням через повторні атаки на енергосистему, що призвело до аварійних відключень.
Після російських обстрілів Чернігівщина опинилася в повному блекауті. Влада розгорнула десятки "пунктів незламності", поліція посилила патрулювання, а критична інфраструктура перейшла на генератори, що спричинило перебої з водопостачанням та низьку напругу в мережі.
З 16:00 в усіх регіонах, де були аварійні відключення, запроваджуються графіки погодинних відключень до трьох черг одночасно. Також з 16:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Декілька областей України, включаючи Сумщину, Житомирщину, Полтавщину, Черкащину, Кіровоградщину, Харківщину, Чернігівщину, Дніпропетровщину та Київщину, перейшли на погодинні графіки відключення електроенергії 22 жовтня. Це сталося замість аварійних відключень, які були скасовані в деяких регіонах.
Додаткові 1,5 млрд норвезьких крон (близько 150 млн доларів) будуть спрямовані на електроенергію та опалення. Кошти надходять через Інвестиційну рамку ЄС для України.
Після російських ударів у Чернігові вся критична інфраструктура, включаючи "Водоканал", перейшла на живлення з генераторів. У Новгороді-Сіверському ворог завдав ударів по центру, пошкодивши лікарню, стадіон, навчальний заклад та житлові будинки.
В Україні низка областей переходить на погодинні графіки відключення електроенергії замість аварійних. Проте у деяких регіонах продовжують діяти аварійні вимкнення.