На Чернігівщині після російських ударів виникли серйозні проблеми з водопостачанням - ОВА

Після російських ударів у Чернігові вся критична інфраструктура, включаючи "Водоканал", перейшла на живлення з генераторів. У Новгороді-Сіверському ворог завдав ударів по центру, пошкодивши лікарню, стадіон, навчальний заклад та житлові будинки.