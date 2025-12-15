Енергетична мережа України на межі колапсу через масовані атаки рф - ЗМІ

Хвиля масованих російських атак ставить енергетичну мережу України на межу колапсу, оскільки москва прагне деморалізувати країну, а Білий дім чинить тиск на Київ з метою підписання мирної угоди. Про це пише The Washington Post з посиланням на офіційних осіб та аналітиків, знайомих із ситуацією, передає УНН.

Деталі

Серія російських ударів безпілотниками та ракетами по енергетичній інфраструктурі розпочалася у жовтні і з того часу призвела до серйозних перебоїв у електропостачанні по всій Україні з настанням зимових холодів.

Удари загрожують повністю вивести з ладу системи передачі електроенергії із заходу — де нині виробляється більша частина електроенергії України — на схід, що фактично розділить країну на дві частини, заявили кілька людей, знайомих із кризою.

"Ми, якщо не на межі" повного відключення електроенергії на сході країни, "то дуже близькі до цього", - сказав високопоставлений європейський дипломат, який говорив на умовах анонімності через делікатність питання.

Експерти сходяться на думці, що практично неможливо точно передбачити, скільки атак буде потрібно росії для досягнення мети повного відключення електроенергії в частині країни, включаючи Київ, оскільки це залежатиме від того, які цілі будуть вражені і чи має Україна резервні запаси для швидкого відновлення.

Проте Україна, яка тривалий час страждала від енергетичних атак, безумовно, перебуває в одному з найгірших своїх положень. Бомбардувальна кампанія також послабила і без того обмежені можливості ППО, виявивши серйозні вразливості, які можуть ускладнити захист частини енергосистеми, що залишилася, додає видання.

У Києві мешканці вже проводять до 16 години на добу без електрики, а підприємства працюють в основному на генераторах.

Видання зауважує, що одним із запропонованих Києвом рішень може стати енергетичне перемир'я, в рамках якого росія припинить атаки на енергетичну інфраструктуру, а Україна атаки на далекі відстані по російській нафтогазовій інфраструктурі. У четвер та п'ятницю українські служби безпеки заявили, що українські безпілотники атакували та вивели з ладу російську нафтову платформу в Каспійському морі.

Однак москва минулого тижня заявила, що не готова розглядати таку міру. Речник кремля дмитро пєсков заявив, що росія працює над "світом, а не над припиненням вогню".

У четвер президент України Володимир Зеленський заявив журналістам, що він "готовий" до енергетичного перемир'я, але що "Сполучені Штати вважають, що ми близькі до угоди", яка тільки реалізована може закласти основу для повного припинення вогню.

У той час як багатогодинні відключення електроенергії, темні вулиці та ревіння дизельних генераторів є звичними явищами у Києві воєнного часу, цієї зими атаки здаються більш частими та цілеспрямованими.

