МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство

Міністерство охорони здоров’я України має провести перевірку ще однієї юридичної особи, пов’язаної зі скандальною одеською клінікою Odrex. Йдеться про ТОВ "Медичний дім "Одрекс" – одну з юросіб клініки, яка фігурує одразу у кількох кримінальних провадженнях, відкритих за статтями, що стосуються можливих шахрайських дій. Чому перевірка є необхідною саме зараз і що вона може виявити, читайте в матеріалі УНН.

У Міністерстві охорони здоров’я України готуються до позапланової перевірки дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики ТОВ "Медичний дім "Одрекс". Редакції УНН відомо, що підставою для цього стало звернення до регулятора Одеської прокуратури. Адже нині правоохоронці на місцях розслідують щонайменше шість кримінальних проваджень. Відкритих за заявами родичів померлих пацієнтів та людей, які вважають себе постраждалими від лікування в клініці Odrex. У цих справах йдеться про можливе заволодіння коштами пацієнтів, нав’язування медичних процедур та обман щодо реального стану здоров’я і прогнозів результатів лікування.

Зокрема, частина кримінальних проваджень відкрита за ст. 190 КК України (шахрайство) – у різних кваліфікаціях. Йдеться як про частину 1 цієї статті (заволодіння чужим майном шляхом обману), так і про частину 3 та частину 4, які стосуються шахрайства, вчиненого в умовах воєнного стану, у великих або особливо великих розмірах, організованого групою осіб. Саме за цими статтями правоохоронці перевіряють обставини можливого заволодіння значними сумами коштів пацієнтів та їхніх родин під час лікування в Odrex.

Окремі провадження, за даними УНН, стосуються ситуацій, у яких родичів пацієнтів нібито вводили в оману щодо реального стану здоров’я та прогнозів на одужання. Слідство перевіряє версію, за якою людям повідомляли про "шанси на порятунок", переконували у необхідності продовження дороговартісного лікування, зокрема інтенсивної терапії, діалізу, штучної вентиляції легень та інших процедур, попри наявні медичні висновки про безперспективність такого лікування. За інформацією заявників, рахунки за перебування у клініці в окремих випадках сягали сотень тисяч і навіть мільйонів гривень.

Ще одна перевірка клініки Odrex

Це не перша перевірка, яку ініціює Міністерство охорони здоров’я щодо структур, пов’язаних з одеською клінікою Odrex. Як раніше писав УНН, за брендом приватної медичної установи стоїть одразу кілька юридичних осіб, частина з яких має або мала медичні ліцензії. Одну з них – ТОВ "Дім медицини" – МОЗ уже позбавив права на провадження медичної діяльності від 1 січня 2026 року. Підставою для відкликання ліцензії стала відмова адміністрації надати членам ліцензійної комісії медичну документацію.

Втім, навіть після втрати цієї ліцензії клініка Odrex не припинила роботу. Медичні послуги й надалі надаються через іншу юридичну особу ТОВ "Центр медицини". Крім того, власники клініки зареєстрували нову компанію ТОВ "МДО Південь", яка потенційно може отримати ліцензію на провадження медичної діяльності від регулятора. Але відповідаючи на журналістський запит ІА УНН, МОЗ повідомив, що поки документі на отримання медичної ліцензії на ТОВ "МДО Південь" – не надходило.

Чому навколо приватної одеської клініки Odrex розгорівся скандал?

Поштовхом до масштабного розслідування та уваги суспільства стала смерть одеського бізнесмена Аднана Ківана, який протягом кількох місяців проходив лікування в клініці. За даними Офісу Генерального прокурора, двом лікарям було повідомлено про підозру у неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнта. Слідство вважає, що медики припустилися суттєвих помилок, зокрема не призначили необхідної антибактеріальної терапії та проігнорували ознаки розвитку сепсису у пацієнта. Обидва лікарі перебувають під нічним домашнім арештом і зобов’язані носити електронні браслети.

Після того як інформація про смерть Аднана Ківана стала предметом суспільного обговорення, інші пацієнти та родини померлих теж наважилися публічно розповісти про власний досвід лікування. Саме публічність цієї справи зняла "завісу мовчання" з клініки Odrex. Люди почали говорити про свій досвід та розповідати власні трагічні історії без страху можливої розправи.

Мала частина цих історій зібрана у документальному фільмі "Осине гніздо". У ньому родичі пацієнтів, які померли після лікування в Odrex, а також ті, кому вдалося вижити, вперше публічно розповідають про свій досвід перебування в клініці. Це різні люди, з різними діагнозами й періодом лікування, однак у їхніх розповідях багато спільного.

Усі герої фільму говорять про схожі обставини лікування в клініці: спочатку переконливі обіцянки, що ситуація під контролем і вихід є, далі стрімке погіршення стану здоров’я пацієнта, поява нових ускладнень і необхідність дедалі більшої кількості процедур. Паралельно з цим зростають витрати на лікування, а родичі опинялися перед складним вибором, часто без повної інформації про реальний стан справ. Для одних ці історії завершилися тяжкими наслідками для здоров’я, для інших – смертю рідних.

Системні ризики і роль регулятора

Тож перевірка ТОВ "Медичний дім "Одрекс" не формальність, а необхідний крок для оцінки системних ризиків у діяльності клініки. Водночас у суспільстві дедалі частіше звучить питання: чому попри резонанс, численні кримінальні провадження та анульовані ліцензії медзаклад продовжує працювати?

Сприяти цьому може можливий конфлікт інтересів у взаємовідносинах Odrex із Міністерством охорони здоров’я. Як раніше повідомляли журналісти, генеральний директор клініки Тігран Арутюнян входив до складу робочої групи МОЗ з розвитку приватної медицини, яку очолював міністр Віктор Ляшко. Формально така участь не є порушенням. Однак у ситуації, коли клініка, пов’язана з членом цієї групи, фігурує у численних кримінальних провадженнях, втрачає ліцензії та водночас продовжує діяльність через інші юридичні особи, питання неупередженості рішень регулятора постає особливо гостро.

Так звана "Справа Odrex" давно вийшла за межі одного епізоду чи окремого кримінального провадження. Сьогодні цим поняттям фактично охоплюють всі скарги пацієнтів, кримінальні розслідування, у яких фігурують юридичні особи, пов’язані з клінікою Odrex, а також перевірки і рішень регулятора у сфері приватної медицини. У цьому сенсі "Справа Odrex" перетворилася на тест для всієї системи державного контролю у сфері охорони здоров’я.

Чи зможе Міністерство охорони здоров’я України провести незалежну, принципову перевірку та дати об’єктивну оцінку діяльності одеської приватної клініки Odrex – покаже час. Відповідь на це питання матиме значення не лише для однієї приватної клініки, а й для рівня довіри пацієнтів до державних інституцій загалом.