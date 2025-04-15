Віктор Ляшко

$41.320.07
47.030.11
ukenru
Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб
07:31 • 24106 перегляди

Зеленський запропонував ВР продовжити воєнний стан і мобілізацію ще на 90 діб

Ексклюзив
14 квітня, 16:00 • 149806 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Ексклюзив
14 квітня, 13:44 • 132865 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

14 квітня, 12:59 • 135318 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
14 квітня, 11:31 • 131879 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

14 квітня, 10:52 • 132547 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
14 квітня, 09:52 • 195244 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 77336 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 164451 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 116481 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.6м/с
22%
Популярнi новини

Вчені виявили нову групу крові після 50 років досліджень

15 квітня, 03:29 • 43211 перегляди

Радники підштовхують Трампа до більш жорсткого підходу до москви - WSJ

15 квітня, 04:26 • 55271 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 59473 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 49804 перегляди

В Угорщині оцінили вступ України в ЄС: стали відомі сума та наслідки

08:39 • 31258 перегляди
Публікації

"Сірий" iPhone: Чому невеликі мережі продають техніку Apple дешевше

10:42 • 12519 перегляди

"Рівненська вертикаль": як Іванна Смачило очолила Фонд державного майна України та до чого тут міністр Коваль

09:24 • 22615 перегляди

Суд не указ: як АРМА під керівництвом Думи демонструє зневагу до закону

07:22 • 50518 перегляди

Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак

06:00 • 60130 перегляди

Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
Ексклюзив

14 квітня, 16:00 • 149806 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Джо Байден

Марко Рубіо

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Суми

Крим

Китай

Реклама
УНН Lite

"За межами пародії". Модель Ратаковські "обурена" польотом Кеті Перрі у космос на кораблі Blue Origin

10:27 • 6146 перегляди

Маєток Джина Гекмена був заражений гризунами - нові подробиці смерті актора і його дружини

09:38 • 12499 перегляди

Ентоні Маккі: "Месники: Судний день" стане поверненням до класики MCU

07:01 • 14463 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

14 квітня, 09:26 • 110157 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

14 квітня, 09:24 • 111749 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

SpaceX Starship

Туполєв Ту-22М

Люди

Віктор Ляшко

Новини по темi
Ексклюзив

Доставка vs аптека: чи може пошта замінити аптечну інфраструктуру

Через нові правила фармринку аптеки можуть закритись, особливо в селах та прифронтових зонах. "Укрпошта" та "Нова Пошта" не можуть повністю замінити аптеки.

Економіка • 4 квітня, 13:12 • 541950 перегляди

Україна та Франція підписали сім угод для розвитку медичної сфери на 51 млн євро: куди підуть кошти

Україна та Франція підписали угоди на 51 млн євро для розвитку медицини. Кошти підуть на реабілітаційні центри, обладнання та телемедичні мережі в різних областях.

Економіка • 1 квітня, 15:56 • 29384 перегляди

Голова Нацполіції Вигівський задекларував понад 1,4 млн грн доходів

Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.

Політика • 30 березня, 06:08 • 37432 перегляди

Голова Держпраці Дегнера задекларував понад 1,4 млн грн доходу за 2024 рік

Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.

Економіка • 30 березня, 05:22 • 33869 перегляди

Стефанішина задекларувала понад мільйон гривень зарплати та 220 тисяч гривень аліментів 

Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн зарплати та 220 тис. грн аліментів за минулий рік. Вона володіє квартирами в Одесі, земельною ділянкою та Toyota RAV4.

Політика • 29 березня, 15:27 • 47971 перегляди

Понад 14 мільйонів грн доходів: що задекларував міський голова Львова Андрій Садовий

Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.

Політика • 29 березня, 07:19 • 99167 перегляди

Ляшко заявив, що з 1 квітня в аптеках знизять ціни ще на 116 препаратів

З 1 квітня очікується зниження цін на ще 116 препаратів, заявив Віктор Ляшко. Ціни впадуть до 52%, середня знижка складе 17% на 222 препарати.

Економіка • 28 березня, 20:48 • 21077 перегляди

У МОЗ повідомили, на якому етапі погодження нового методу протезування

В Україні розглядають інноваційний метод остеоінтеграційного протезування. Протягом 2-3 тижнів буде підписано наказ, щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати.

Здоров'я • 28 березня, 14:38 • 26986 перегляди

Труханов задекларував елітні годинники, значні заощадження та понад мільйон гривень зарплати

Мер Одеси Труханов за 2024 рік задекларував понад 1,1 млн грн зарплати, значні суми заощаджень у гривнях, доларах та євро, а також колекцію елітних годинників. Він також має частку в житловому будинку та квартиру.

Суспільство • 28 березня, 09:12 • 30587 перегляди

Зарплата міністра спорту Бідного зросла на 350 тис. грн – декларація

Зарплата міністра молоді та спорту Матвія Бідного у 2024 році склала понад 1,4 млн грн, що на 350 тис. грн більше, ніж на посаді заступника міністра. Дружина міністра має бізнес у Словаччині та будинок в Криму.

Політика • 27 березня, 12:48 • 20782 перегляди

Мер Харкова Терехов за рік отримав понад 2 млн грн зарплати

Ігор Терехов задекларував 2 001 327 грн зарплати за рік, що майже на 285 тис. грн більше, ніж у минулому році. Також він задекларував готівку, банківські заощадження та дві квартири.

Політика • 26 березня, 14:12 • 22915 перегляди

Міністр культури Точицький задекларував 1,1 млн грн доходів та значні заощадження в євро

Микола Точицький задекларував 1,1 млн грн зарплати за рік, значні суми на рахунках, готівку в гривнях та євро, квартиру в Києві та землю в Київській області.

Суспільство • 26 березня, 09:23 • 27998 перегляди

Міністр економіки Свириденко задекларувала понад 1,2 млн грн зарплати

Юлія Свириденко, міністр економіки, задекларувала 1,2 млн грн зарплати, банківські рахунки, квартири у Києві, Чернігові, землю на Чернігівщині та BMW Х3.

Економіка • 22 березня, 22:16 • 65542 перегляди

Глава МОЗ Ляшко задекларував 1,5 млн грн зарплати та 30 тис. грн стипендії доньки

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко отримав 1,5 млн грн зарплати за рік, а його донька - 30 тис. грн стипендії. Він також має банківські рахунки, землю на Київщині та два автомобілі Škoda.

Політика • 22 березня, 19:13 • 40018 перегляди

Відновлення "Охматдиту": у МОЗ пояснили, коли почнуться будівельні роботи

Будівельні роботи з відновлення дитячої лікарні "Охматдит", що постраждала від атаки рф, стартують у травні-червні. Також триває тендер на реновацію старого хірургічного корпусу.

Суспільство • 21 березня, 11:10 • 23965 перегляди
Ексклюзив

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

З 1 березня заборонено маркетингові договори між аптеками та виробниками. Це може призвести до закриття аптек в малих містах і зростання цін на ліки, каже СЕО мережі аптек "АНЦ".

Економіка • 17 березня, 14:49 • 342085 перегляди

МОЗ про цьогорічний епідсезон грипу та ГРВІ: є одна тривожна тенденція - велика кількість госпіталізацій

В Україні з початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло 2,5 млн людей, що на 15% менше ніж торік. Проте цього року спостерігається тривожна тенденція - близько 6 тис. госпіталізованих, з яких 10% у реанімації.

Суспільство • 21 лютого, 14:21 • 24955 перегляди
Ексклюзив

Жорстке регулювання фармринку може створити додаткові проблеми та спровокувати зростання цін на ліки - економічний експерт Борис Кушнірук

Економіст Борис Кушнірук попередив про ризики нового закону щодо регулювання фармринку. Заборона знижок та обмеження націнок можуть призвести до зростання цін на ліки та скорочення асортименту.

Економіка • 21 лютого, 12:05 • 155013 перегляди

В Україні запровадять систему трансплантації тканин за європейськими стандартами - МОЗ

Кабмін ухвалив постанову про створення системи трансплантації тканин відповідно до європейських стандартів. Рішення дозволить лікарням створювати госпітальні банки тканин для порятунку життів військових і цивільних.

Здоров'я • 21 лютого, 11:49 • 23134 перегляди

Ситуація доволі неоднозначна: як нові правила фармринку можуть вплинути на доступність ліків

З 1 березня в Україні запроваджуються нові правила регулювання цін на ліки, включаючи обмеження націнки до 8%. Експерти попереджають про можливе закриття аптек та скорочення асортименту ліків.

Економіка • 18 лютого, 13:11 • 28467 перегляди

Замість доступних ліків – дірка у бюджеті на 8 млрд грн. Експерт розкритикував нові правила регулювання фармринку

Державне регулювання цін на ліки та обмеження націнок у 8% може призвести до щорічних втрат бюджету у 8 млрд грн. Експерти попереджають про ризики дефіциту ліків та банкрутства аптечних мереж.

Економіка • 17 лютого, 13:15 • 24693 перегляди

Українські виробники підписали декларацію про зниження цін на ліки: наскільки подешевшають

Українські фармвиробники підписали декларацію про зниження цін на ліки на 20%. А топ-100 найпопулярніших препаратів подешевшають на 30% з 1 березня.

Економіка • 13 лютого, 11:33 • 43106 перегляди

В Україні впроваджують реабілітаційну монопослугу: що зміниться

Уряд дозволив фахівцям з реабілітації надавати допомогу пацієнтам без залучення команди лікарів. Послуги надаватимуться амбулаторно, вдома або у громаді в рамках програми медичних гарантій.

Суспільство • 7 лютого, 17:27 • 27156 перегляди

МОЗ пояснив: деяких медичних працівників можуть позбавити бронювання від мобілізації

МОЗ впроваджує процедуру вибіркового розбронювання медичних працівників для військових потреб через Портал Дія. Рішення передбачає збереження балансу між цивільною та військовою медициною.

Війна • 7 лютого, 05:24 • 32609 перегляди

"Настав час робити зміни, які відповідатимуть законодавству ЄС": нардеп Кузьміних

"Настав час робити зміни, які відповідатимуть законодавству ЄС": нардеп Кузьміних.

Політика • 5 лютого, 08:49 • 208648 перегляди

У Львові виписали першу в Україні двійню, народжену завдяки держпрограмі репродуктивних технологій

Львівський перинатальний центр виписав першу в Україні двійню, народжену за програмою лікування безпліддя. Матвій та Юстина народились 16 січня у батьків-педагогів з Городка, які скористались державною програмою ДРТ.

Здоров'я • 29 січня, 13:46 • 25704 перегляди

МОЗ представило концепцію змін у регулюванні фармацевтичного ринку: до чого домовились на комітеті ВР

МОЗ представило концепцію реформування фармринку з електронними торгами та регулюванням цін на ліки. Комітет ВР підтримав ідею е-торгів, але відхилив обмеження знижок та заборону ретробонусів.

Політика • 24 січня, 18:06 • 246183 перегляди

У МОЗ заявили про труднощі з набором студентів на медичні спеціальності

Міністр охорони здоров'я повідомив про недобір студентів на медичні спеціальності попри збільшення держзамовлення. У Львівському університеті запускають пілотний проєкт з новим підходом до навчання медиків.

Суспільство • 24 січня, 11:00 • 103268 перегляди

Ляшко розкрив план змін в українській медицині до 2030 року

МОЗ представило стратегію розвитку медицини до 2030 року з фокусом на якість, доступність та безоплатність. План включає два трирічні етапи реалізації та враховує досвід попередніх реформ.

Суспільство • 24 січня, 10:46 • 105026 перегляди

МОЗ може змінити настанову щодо лікування людей-метеликів - Ляшко

МОЗ може змінити настанову щодо лікування людей-метеликів – Ляшко.

Здоров'я • 9 січня, 14:57 • 27198 перегляди