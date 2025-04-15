Через нові правила фармринку аптеки можуть закритись, особливо в селах та прифронтових зонах. "Укрпошта" та "Нова Пошта" не можуть повністю замінити аптеки.
Україна та Франція підписали угоди на 51 млн євро для розвитку медицини. Кошти підуть на реабілітаційні центри, обладнання та телемедичні мережі в різних областях.
Іван Вигівський задекларував 1 465 392 грн доходів за 2024 рік, його зарплата склала 1 455 920 грн. Подружжя має землю, орендований будинок та значні кошти на рахунках.
Ігор Дегнера, голова Держпраці, задекларував 1 470 889 грн доходів за 2024 рік, включаючи зарплату та профспілкові виплати. Його дружина задекларувала 417 тис. грн доходів.
Віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанішина задекларувала 1,1 млн грн зарплати та 220 тис. грн аліментів за минулий рік. Вона володіє квартирами в Одесі, земельною ділянкою та Toyota RAV4.
Андрій Садовий за 2024 рік задекларував 869 тис. грн зарплати, його дружина Катерина Кіт-Садова – понад 13 млн грн. Дружина володіє цінними паперами та корпоративними правами.
З 1 квітня очікується зниження цін на ще 116 препаратів, заявив Віктор Ляшко. Ціни впадуть до 52%, середня знижка складе 17% на 222 препарати.
В Україні розглядають інноваційний метод остеоінтеграційного протезування. Протягом 2-3 тижнів буде підписано наказ, щоб ті, хто потребує такого протезування, могли його отримати.
Мер Одеси Труханов за 2024 рік задекларував понад 1,1 млн грн зарплати, значні суми заощаджень у гривнях, доларах та євро, а також колекцію елітних годинників. Він також має частку в житловому будинку та квартиру.
Зарплата міністра молоді та спорту Матвія Бідного у 2024 році склала понад 1,4 млн грн, що на 350 тис. грн більше, ніж на посаді заступника міністра. Дружина міністра має бізнес у Словаччині та будинок в Криму.
Ігор Терехов задекларував 2 001 327 грн зарплати за рік, що майже на 285 тис. грн більше, ніж у минулому році. Також він задекларував готівку, банківські заощадження та дві квартири.
Микола Точицький задекларував 1,1 млн грн зарплати за рік, значні суми на рахунках, готівку в гривнях та євро, квартиру в Києві та землю в Київській області.
Юлія Свириденко, міністр економіки, задекларувала 1,2 млн грн зарплати, банківські рахунки, квартири у Києві, Чернігові, землю на Чернігівщині та BMW Х3.
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко отримав 1,5 млн грн зарплати за рік, а його донька - 30 тис. грн стипендії. Він також має банківські рахунки, землю на Київщині та два автомобілі Škoda.
Будівельні роботи з відновлення дитячої лікарні "Охматдит", що постраждала від атаки рф, стартують у травні-червні. Також триває тендер на реновацію старого хірургічного корпусу.
З 1 березня заборонено маркетингові договори між аптеками та виробниками. Це може призвести до закриття аптек в малих містах і зростання цін на ліки, каже СЕО мережі аптек "АНЦ".
В Україні з початку епідсезону на грип та ГРВІ захворіло 2,5 млн людей, що на 15% менше ніж торік. Проте цього року спостерігається тривожна тенденція - близько 6 тис. госпіталізованих, з яких 10% у реанімації.
Економіст Борис Кушнірук попередив про ризики нового закону щодо регулювання фармринку. Заборона знижок та обмеження націнок можуть призвести до зростання цін на ліки та скорочення асортименту.
Кабмін ухвалив постанову про створення системи трансплантації тканин відповідно до європейських стандартів. Рішення дозволить лікарням створювати госпітальні банки тканин для порятунку життів військових і цивільних.
З 1 березня в Україні запроваджуються нові правила регулювання цін на ліки, включаючи обмеження націнки до 8%. Експерти попереджають про можливе закриття аптек та скорочення асортименту ліків.
Державне регулювання цін на ліки та обмеження націнок у 8% може призвести до щорічних втрат бюджету у 8 млрд грн. Експерти попереджають про ризики дефіциту ліків та банкрутства аптечних мереж.
Українські фармвиробники підписали декларацію про зниження цін на ліки на 20%. А топ-100 найпопулярніших препаратів подешевшають на 30% з 1 березня.
Уряд дозволив фахівцям з реабілітації надавати допомогу пацієнтам без залучення команди лікарів. Послуги надаватимуться амбулаторно, вдома або у громаді в рамках програми медичних гарантій.
МОЗ впроваджує процедуру вибіркового розбронювання медичних працівників для військових потреб через Портал Дія. Рішення передбачає збереження балансу між цивільною та військовою медициною.
"Настав час робити зміни, які відповідатимуть законодавству ЄС": нардеп Кузьміних.
Львівський перинатальний центр виписав першу в Україні двійню, народжену за програмою лікування безпліддя. Матвій та Юстина народились 16 січня у батьків-педагогів з Городка, які скористались державною програмою ДРТ.
МОЗ представило концепцію реформування фармринку з електронними торгами та регулюванням цін на ліки. Комітет ВР підтримав ідею е-торгів, але відхилив обмеження знижок та заборону ретробонусів.
Міністр охорони здоров'я повідомив про недобір студентів на медичні спеціальності попри збільшення держзамовлення. У Львівському університеті запускають пілотний проєкт з новим підходом до навчання медиків.
МОЗ представило стратегію розвитку медицини до 2030 року з фокусом на якість, доступність та безоплатність. План включає два трирічні етапи реалізації та враховує досвід попередніх реформ.
МОЗ може змінити настанову щодо лікування людей-метеликів – Ляшко.