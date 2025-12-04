Іспанія кидає армію та дрони на боротьбу з чумою свиней: Заблоковано 91 місто через загрозу експорту – ЗМІ

Фото: Bloomberg

Іспанія – найбільший експортер свинячої продукції в ЄС, розгорнула солдатів, поліцейських собак та високотехнологічні дрони на околицях Барселони для відстеження диких кабанів та стримування спалаху чуми свиней. Ця хвороба, хоча й безпечна для людини, становить критичну загрозу для комерційного свинарства країни. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Близько 500 фахівців, включаючи 160 солдатів з військового підрозділу надзвичайних ситуацій, прочісують територію в радіусі 6 кілометрів від місця, де було виявлено перших інфікованих тварин. Наразі знайдено дев'ятьох мертвих кабанів із чумою.

Наслідки чуми свиней для Іспанії

Європейська комісія оголосила про тимчасові обмежувальні заходи щодо свинарства, які охоплюють 91 місто та селище в провінції Барселона, хоча на цій території комерційних ферм немає.

Через спалах Мексика та Японія вже призупинили закупівлю іспанської свинини, а близько 120 експортних ліцензій було відкликано.

Боротьба із захворюванням тварин

Армія використовує дрони з тепловізорами для виявлення живих і мертвих кабанів, а також встановлює дезінфекційні станції для запобігання поширенню хвороби людьми та транспортом.

Це дуже серйозна ситуація – заявив Квіко Рівера, заступник інспектора Каталонських сільських агентів.

Він підкреслив, що головна мета – не допустити поширення зарази на північ, де зосереджені основні свиноферми Іспанії.

Експерти вказують, що походження спалаху не встановлено, але причиною міг стати забруднений м'ясний продукт з іншої країни, наприклад, викинутий водієм вантажівки та з'їдений кабаном. При цьому, популяція диких кабанів зростає експоненціально через м'які зими та відсутність хижаків. Влада Іспанії навіть пропонує грошові винагороди мисливцям, які займатимуться відстрілом тварин.

