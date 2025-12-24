"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера

$42.100.05
49.640.15
ukenru
14:18 • 2208 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 5864 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
11:46 • 15598 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
11:12 • 13427 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 16247 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 33196 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 48826 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 66664 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 73286 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 42474 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.8м/с
68%
765мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Обходять Коростень: 15 поїздів змінюють рух напередодні Святвечора24 грудня, 06:43 • 7318 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 16842 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко24 грудня, 07:35 • 17390 перегляди
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 4644 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях09:23 • 6246 перегляди
Публікації
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 58 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 5864 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
11:46 • 15598 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 66664 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 41225 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Михайло Федоров
Петро Порошенко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Сумська область
Китай
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 1088 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 16847 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 7102 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 33198 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 30191 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Гриби

"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера

Київ • УНН

 • 58 перегляди

Сайт StopOdrex, створений рідними померлих пацієнтів клініки "Одрекс", відновив роботу після блокування. Хостинг-провайдер HOSTiQ висловив співчуття та запропонував підтримку платформі.

"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера

Сайт StopOdrex, створений рідними померлих пацієнтів та людьми, які постраждали від лікування в одеській приватній клініці "Одрекс", відновив свою роботу після тимчасового блокування. Про це повідомила співзасновниця платформи Христина Тоткайло, повідомляє УНН.

Сайт StopOdrex знову доступний і продовжує приймати звернення – як відкрито, так і анонімно. І як пише Христина, кількість цих звернень та нових історій від колишніх пацієнтів клініки та родин померлих в Odrex збільшується кожного дня. 

Ми продовжуємо збирати реальні історії та скарги людей, які постраждали від дій одеської клініки "Одрекс". Пишіть нам свої історії – відкрито або анонімно. Кожен голос важливий. Кожна історія важлива. Не дамо закрити нам роти!

- написала у Facebook Христина Тоткайло.

Крім того, після її публічного допису про ситуацію з блокуванням сайту з Христиною напряму зв’язалися представники хостинг-провайдера HOSTiQ

Вони пояснили, що технічне блокування домену було здійснене не за рішенням HOSTiQ, а на рівні наступної інфраструктурної інстанції – доменного провайдера. Водночас компанія HOSTiQ висловила співчуття постраждалим та запропонувала платформі StopOdrex підтримку у вигляді послуг хостингу.

Однак, як наголосила Тоткайло, принциповим залишається інше: блокування сайту з історіями та скаргами людей відбулося саме після звернення компанії DIM MEDICINE LLC – правовласника торговельної марки. Цей факт, за її словами, підтверджений у відповіді хостинг-провайдера.

Тобто причина блокування не зникла і не змінилася. Це була спроба зупинити роботу платформи, де родичі загиблих і постраждалі пацієнти відкрито говорять про свій досвід лікування. Формально – через процедури. Фактично – через зміст і незручну для клініки правду

- наголосила вона.

Активісти підкреслюють: StopOdrex є некомерційною та неполітичною ініціативою, створеною для публічного фіксування історій пацієнтів, взаємної підтримки та моніторингу перебігу кримінальних проваджень у межах так званої "Справи Odrex".

Нагадаємо

У серпні 2024 року Христина Тоткайло дізналася, що в її батька рак. Родина живе в Києві, тож спочатку вони звернулися до лікарні "Феофанія". Консиліум лікарів, за словами Христини, вирішив, що агресивна хіміотерапія у випадку її батька надто небезпечна і не має проводитися до радикального хірургічного втручання.

На консиліумі був присутній хірург Ігор Бєлоцерковський. Христина розповідає, що він особисто запропонував варіант лікування в одеській клініці "Одрекс", де працює його дружина – онколог Марина Бєлоцерковська. Саме там, за його словами, батьку Христини мали врятувати гортань і голос.

Це моя дружина. Вона кваліфікований лікар. Їдь. Він телефонує їй і питає, чи може вона взяти такого пацієнта. Вона відповідає: "так, без проблем, можу". Але перед тим, як їхати, потрібно оплатити консультацію, не консультуючись. Я запитала: як так, я ж можу приїхати й проконсультуватися на місці? Він каже: ні, це треба робити заздалегідь, платити потрібно за повітря. Саме так мені й сказали

- згадує Христина.

Вже тоді у жінки виникли сумніви, однак, за її словами, коли йдеться про життя близької людини – ти чіпляєшся за найменший шанс.

У "Одрексі", за словами Христини, пообіцяли "витягнути" батька: призначили пʼятиденний курс хіміотерапії та запланували другий. Чоловікові встановили гастростому (систему для харчування, яка мала потребувати постійного догляду ред.). Христина просила перевіряти і змінювати повʼязки, але, як каже, лікарі її не почули: за пʼять днів лікування гастростому нормально не оглядали.Прилад дістали лише за дві години до виписки – коли в ділянці гастростоми вже утворився наскрізний отвір, через який витікало все, що потрапляло до шлунку.

Повернувшись до Києва, вони зіткнулися з різким погіршенням стану батька. У нього почали відмовляли нирки, зʼявилися рани в роті. На повідомлення про це, стверджує Христина, помічниця лікарки Бєлоцерківської відповіла: "Сьогодні вихідний, набирайте в понеділок".

Жінка розповідає, що намагалась зʼясувати, що давали батьку для печінки, для нирок, на що почула від лікаря: "Навіщо ви ставите такі запитання?".

Христина переконана, що в ситуації, коли навіть у київських клініках відмовлялися від такої хіміотерапії на цій стадії, призначення агресивного курсу в "Одрексі" було грубою лікарською помилкою. Родина заплатила понад 250 тисяч гривень, але врятувати батька не вдалося. Він помер.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'яПублікації
Odrex
Соціальна мережа
Київ