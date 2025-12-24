"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдера

Сайт StopOdrex, створений рідними померлих пацієнтів та людьми, які постраждали від лікування в одеській приватній клініці "Одрекс", відновив свою роботу після тимчасового блокування. Про це повідомила співзасновниця платформи Христина Тоткайло, повідомляє УНН.

Сайт StopOdrex знову доступний і продовжує приймати звернення – як відкрито, так і анонімно. І як пише Христина, кількість цих звернень та нових історій від колишніх пацієнтів клініки та родин померлих в Odrex збільшується кожного дня.

Ми продовжуємо збирати реальні історії та скарги людей, які постраждали від дій одеської клініки "Одрекс". Пишіть нам свої історії – відкрито або анонімно. Кожен голос важливий. Кожна історія важлива. Не дамо закрити нам роти! - написала у Facebook Христина Тоткайло.

Крім того, після її публічного допису про ситуацію з блокуванням сайту з Христиною напряму зв’язалися представники хостинг-провайдера HOSTiQ.

Вони пояснили, що технічне блокування домену було здійснене не за рішенням HOSTiQ, а на рівні наступної інфраструктурної інстанції – доменного провайдера. Водночас компанія HOSTiQ висловила співчуття постраждалим та запропонувала платформі StopOdrex підтримку у вигляді послуг хостингу.

Однак, як наголосила Тоткайло, принциповим залишається інше: блокування сайту з історіями та скаргами людей відбулося саме після звернення компанії DIM MEDICINE LLC – правовласника торговельної марки. Цей факт, за її словами, підтверджений у відповіді хостинг-провайдера.

Тобто причина блокування не зникла і не змінилася. Це була спроба зупинити роботу платформи, де родичі загиблих і постраждалі пацієнти відкрито говорять про свій досвід лікування. Формально – через процедури. Фактично – через зміст і незручну для клініки правду - наголосила вона.

Активісти підкреслюють: StopOdrex є некомерційною та неполітичною ініціативою, створеною для публічного фіксування історій пацієнтів, взаємної підтримки та моніторингу перебігу кримінальних проваджень у межах так званої "Справи Odrex".

Нагадаємо

У серпні 2024 року Христина Тоткайло дізналася, що в її батька рак. Родина живе в Києві, тож спочатку вони звернулися до лікарні "Феофанія". Консиліум лікарів, за словами Христини, вирішив, що агресивна хіміотерапія у випадку її батька надто небезпечна і не має проводитися до радикального хірургічного втручання.

На консиліумі був присутній хірург Ігор Бєлоцерковський. Христина розповідає, що він особисто запропонував варіант лікування в одеській клініці "Одрекс", де працює його дружина – онколог Марина Бєлоцерковська. Саме там, за його словами, батьку Христини мали врятувати гортань і голос.

Це моя дружина. Вона кваліфікований лікар. Їдь. Він телефонує їй і питає, чи може вона взяти такого пацієнта. Вона відповідає: "так, без проблем, можу". Але перед тим, як їхати, потрібно оплатити консультацію, не консультуючись. Я запитала: як так, я ж можу приїхати й проконсультуватися на місці? Він каже: ні, це треба робити заздалегідь, платити потрібно за повітря. Саме так мені й сказали - згадує Христина.

Вже тоді у жінки виникли сумніви, однак, за її словами, коли йдеться про життя близької людини – ти чіпляєшся за найменший шанс.

У "Одрексі", за словами Христини, пообіцяли "витягнути" батька: призначили пʼятиденний курс хіміотерапії та запланували другий. Чоловікові встановили гастростому (систему для харчування, яка мала потребувати постійного догляду ред.). Христина просила перевіряти і змінювати повʼязки, але, як каже, лікарі її не почули: за пʼять днів лікування гастростому нормально не оглядали.Прилад дістали лише за дві години до виписки – коли в ділянці гастростоми вже утворився наскрізний отвір, через який витікало все, що потрапляло до шлунку.

Повернувшись до Києва, вони зіткнулися з різким погіршенням стану батька. У нього почали відмовляли нирки, зʼявилися рани в роті. На повідомлення про це, стверджує Христина, помічниця лікарки Бєлоцерківської відповіла: "Сьогодні вихідний, набирайте в понеділок".

Жінка розповідає, що намагалась зʼясувати, що давали батьку для печінки, для нирок, на що почула від лікаря: "Навіщо ви ставите такі запитання?".

Христина переконана, що в ситуації, коли навіть у київських клініках відмовлялися від такої хіміотерапії на цій стадії, призначення агресивного курсу в "Одрексі" було грубою лікарською помилкою. Родина заплатила понад 250 тисяч гривень, але врятувати батька не вдалося. Він помер.