Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз

Моделі Кендалл Дженнер та Гейлі Бібер відвідали передоскарівську вечірку в Беверлі-Гіллз, де разом з іншими знаменитостями відкрили вікенд напередодні церемонії вручення премії Оскар. Про це повідомляє УНН з посиланням на Daily Mail.

Захід організували модний дім Діор та журнал W Magazine у відомому ресторані Mr. Chow, який із 1970-х років вважається популярним місцем зустрічей представників шоу-бізнесу.

На події також були присутні зірки, зокрема Періс Гілтон, Емілі Ратаковскі, Аня Тейлор-Джой та Тейлор Рассел.

Дженнер з’явилася на вечірці у монохромному образі з чорним шифоновим шарфом, доповнивши його яскравою червоною помадою та розпущеним волоссям. Натомість Бібер обрала блискучий темно-синій блейзер-топ і джинси із завищеною талією, доповнивши образ чорними підборами та клатчем.

Серед гостей також була співачка й акторка Теяна Тейлор, яка претендує на премію Оскар за роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою" режисера Пола Томаса Андерсон.

Цьогорічний оскарівський сезон має особливе значення для родини Дженнерів, адже актор Тімоті Шаламе — бойфренд Кайлі Дженнер — претендує на нагороду за найкращу чоловічу роль за фільм "Марті Супрім". Раніше він уже отримав за цю стрічку премії "Вибір критиків" та Золотий глобус.

Нагадаємо

Пряму трансляцію церемонії "Оскар" в Україні покаже "Суспільне Культура" в ніч з 15 на 16 березня. Коментуватиме подію актор Олексій Гнатковський, переклад забезпечать Юрій Мазур та Людмила Дяченко.