Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз

Модели Кендалл Дженнер и Хейли Бибер посетили предоскаровскую вечеринку в Беверли-Хиллз, где вместе с другими знаменитостями открыли уикенд накануне церемонии вручения премии Оскар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Daily Mail.

Мероприятие организовали модный дом Диор и журнал W Magazine в известном ресторане Mr. Chow, который с 1970-х годов считается популярным местом встреч представителей шоу-бизнеса.

На мероприятии также присутствовали звезды, в частности Пэрис Хилтон, Эмили Ратаковски, Аня Тейлор-Джой и Тейлор Рассел.

Дженнер появилась на вечеринке в монохромном образе с черным шифоновым шарфом, дополнив его яркой красной помадой и распущенными волосами. Бибер же выбрала блестящий темно-синий блейзер-топ и джинсы с завышенной талией, дополнив образ черными каблуками и клатчем.

Среди гостей также была певица и актриса Теяна Тейлор, которая претендует на премию Оскар за роль второго плана в фильме "Одна битва за другой" режиссера Пола Томаса Андерсона.

Нынешний оскаровский сезон имеет особое значение для семьи Дженнеров, ведь актер Тимоти Шаламе — бойфренд Кайли Дженнер — претендует на награду за лучшую мужскую роль за фильм "Марти Суприм". Ранее он уже получил за эту ленту премии "Выбор критиков" и Золотой глобус.

Прямую трансляцию церемонии "Оскар" в Украине покажет "Суспільне Культура" в ночь с 15 на 16 марта. Комментировать событие будет актер Алексей Гнатковский, перевод обеспечат Юрий Мазур и Людмила Дяченко.