Продажи Tesla снизились на 13% в первой половине 2025 года, компания теряет позиции в США, Европе и Китае. Это происходит из-за усиления конкуренции, устаревшей линейки моделей и сокращения государственных субсидий.
Кибератака на Jaguar Land Rover вызвала пятинедельную остановку производства, что привело к сокращению общего производства автомобилей в Великобритании на 27%. Убытки от атаки оцениваются в 1,9 млрд фунтов стерлингов, что является самым низким показателем производства в сентябре с 1952 года.
Во Франции продали картину известного художника Кляйна за более чем 18 миллионов евро. На картине отсутствуют образы или пейзажи, она полностью монохромна с синим цветом, который запатентовал художник.
Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.
Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, оставаясь в США в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот шаг подтверждает его участие в соревновательном футболе до ЧМ-2026 и подогревает интерес к спорту в США, увеличивая оценку клуба.
Грузинская полиция изъяла 250 кг героина, который пытались провезти в страну под видом влажных салфеток. Наркотики нашли в 2907 упаковках гигиенических средств во время проверки в Батуми.
В Минобороны рассказали об украинском национальном бренде оружия ZBROYA, который будет представлять Украину официально на международном уровне.
Певица Анна Тринчер оказалась в центре скандала, продемонстрировав в соцсети русскоязычную книгу. Она объяснила, что книги заказывал ее ассистент, а сама она читает исключительно на украинском.
На Львовщине разоблачена контрабанда премиальных телефонов и парфюмерии на почти 17 миллионов гривен, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий. Житель Яворовского района спрятал более 400 мобильных телефонов и почти 3 500 флаконов парфюмерии в микроавтобусе.
OpenAI представила ChatGPT Atlas, веб-браузер на базе искусственного интеллекта, бросающий вызов Google Chrome. Компания уже анонсировала ряд новых улучшений, включая группы вкладок, блокировщик рекламы и изменения в ключевых функциях ИИ.
Центр детской кардиологии и кардиохирургии, крупнейшая специализированная кардиохирургическая клиника в Украине, пострадал в результате ракетного удара по детской больнице ОХМАТДИТ. Здесь ежегодно проводилось более 1 000 операций и 20 000 консультаций.
Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.
Компания Electronic Arts ограничила доступ к своим играм пользователям в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму. Причиной названы санкционные ограничения и эмбарго, хотя города Херсон и Запорожье контролируются Украиной.
Современная мода все чаще стирает границы между повседневной одеждой и искусством.
В сентябре 2025 года украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, из которых 55% составили электромобили. Самыми популярными моделями стали Tesla Model Y и Tesla Model 3.
23 октября отмечают День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и синдроме Кабуки. Также в этот день празднуют День организаторов ток-шоу и День работников рекламы.
Осень 2025 года отличается популярностью универсальных кроссовок с технологией GORE-TEX, сочетающих стиль и функциональность. Модели Salomon XT-6 GORE-TEX, Speedcross 3 GORE-TEX, XA Pro 3D GTX и adidas Adistar Cushion Gore-Tex, Terrex Swift R3 GTX обеспечивают защиту от непогоды и комфорт.
Певица Рианна понесла убытки в размере 36 миллионов долларов из-за неудачного совместного модного проекта Fenty с Louis Vuitton. Причиной провала стала пандемия COVID-19 и высокая стоимость коллекций, что сделало их недоступными для большинства поклонников.
Акции Alphabet Inc. , владельца Google, упали на 100 миллиардов долларов рыночной капитализации после анонса браузера Atlas от OpenAI. Atlas - это веб-браузер на базе искусственного интеллекта, созданный на основе ChatGPT, который уже работает на компьютерах Apple.
Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.
На Киевщине разоблачена группа мошенников, которые под видом экстрасенсов продавали "энергетически заряженные" амулеты, используя имена известных медийных лиц. Двум лицам сообщено о подозрениях, еще троим – заочно; продолжается досудебное расследование.
Грейс Уэйлз Боннер возглавит мужскую линию Hermès, сменив Вероник Нишанян, которая проработала 37 лет. Ее первая коллекция для бренда выйдет в январе 2027 года.
Toyota официально представила Land Cruiser FJ, компактный внедорожник, ориентированный на стиль жизни. Запуск модели в Японии запланирован на середину 2026 года, прототип будет представлен публике Japan Mobility Show 2025.
Kering продает свое косметическое подразделение L'Oreal за 4,7 миллиарда долларов для уменьшения долга и фокусировки на основном бизнесе. L'Oreal получит права на бренды Gucci, Balenciaga и другие, а также приобретет парфюмерный бренд Creed.
Продажи новейшей модели iPhone 17 от Apple выросли на 14% за первые 10 дней в США и Китае по сравнению с iPhone 16. Спрос на базовый iPhone 17 значительно превышает прошлогоднюю модель из-за улучшенного дисплея, большего объема памяти и обновленного чипа A19.
Супермодель Белла Хадид вернулась на показ Victoria's Secret 2025 года после шестилетнего перерыва, демонстрируя два образа. К ней присоединились Джиджи Хадид, бывшие «ангелы» и новые лица, а также музыкальные исполнители.
В Киевском университете культуры состоялся мастер-класс Михаила Поплавского «Украинский бренд в социальных сетях».