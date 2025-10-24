$41.900.14
24 октября, 17:15 • 16632 просмотра
Завтра Украину ждет еще один день с графиками отключений: сколько очередей будет без "света"Video
24 октября, 16:33 • 29273 просмотра
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч новых ракет, усиливая поддержку перед зимой - премьер Стармер
24 октября, 15:19 • 23538 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
24 октября, 14:29 • 28120 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
24 октября, 12:52 • 24639 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41009 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
24 октября, 12:17 • 25698 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
24 октября, 12:13 • 20040 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 28178 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76140 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
В Индии автобус загорелся после столкновения с мотоциклом, 25 погибших24 октября, 16:16 • 5492 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19261 просмотра
Семь мужчин на BMW слетели в кювет, пытаясь прорвать границу в Одесской областиPhoto20:05 • 9634 просмотра
ВПК России впервые за три года сокращает производство - СМИ20:21 • 11052 просмотра
Гибель новобранца в киевском ТЦК: военный омбудсмен выступила с заявлением22:33 • 10560 просмотра
Юристы заметили нарушение подследственности в "деле адвокатов", которых прослушивало НАБУ24 октября, 16:47 • 19323 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
Эксклюзив
24 октября, 12:47 • 41009 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto24 октября, 11:40 • 36442 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto24 октября, 11:32 • 36834 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 76140 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"24 октября, 14:55 • 14432 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»24 октября, 12:41 • 17689 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 29965 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 53153 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 36400 просмотра
Новости по теме
Tesla теряет рынок: продажи падают из-за конкуренции, старых моделей и политики Маска – Bloomberg

Продажи Tesla снизились на 13% в первой половине 2025 года, компания теряет позиции в США, Европе и Китае. Это происходит из-за усиления конкуренции, устаревшей линейки моделей и сокращения государственных субсидий.

Авто • 24 октября, 18:49 • 1886 просмотра
Кибератака на Jaguar Land Rover сократила производство авто в Великобритании на 27% - Sky News

Кибератака на Jaguar Land Rover вызвала пятинедельную остановку производства, что привело к сокращению общего производства автомобилей в Великобритании на 27%. Убытки от атаки оцениваются в 1,9 млрд фунтов стерлингов, что является самым низким показателем производства в сентябре с 1952 года.

Экономика • 24 октября, 13:40 • 2186 просмотра
Монохромную картину Ива Кляйна продали во Франции за 18,4 миллиона евро

Во Франции продали картину известного художника Кляйна за более чем 18 миллионов евро. На картине отсутствуют образы или пейзажи, она полностью монохромна с синим цветом, который запатентовал художник.

Культура • 24 октября, 13:23 • 2720 просмотра
Создали схему по незаконному отмыванию криптовалюты: в Винницкой области двум мужчинам объявили о подозренииVideo

Правоохранители Винницкой области сообщили о подозрении двум лицам, которые организовали мошенническую схему по незаконному завладению криптовалютой. Они обманули гражданина Германии на 60 тысяч USDT Token.

Общество • 24 октября, 12:49 • 2102 просмотра
Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" перед чемпионатом мираVideo

Лионель Месси продлил контракт с "Интер Майами" до 2028 года, оставаясь в США в преддверии Чемпионата мира по футболу 2026 года. Этот шаг подтверждает его участие в соревновательном футболе до ЧМ-2026 и подогревает интерес к спорту в США, увеличивая оценку клуба.

Спорт • 23 октября, 17:59 • 3464 просмотра
В Грузию ввезли 250 кг героина под видом влажных салфетокVideo

Грузинская полиция изъяла 250 кг героина, который пытались провезти в страну под видом влажных салфеток. Наркотики нашли в 2907 упаковках гигиенических средств во время проверки в Батуми.

Криминал и ЧП • 23 октября, 17:08 • 3154 просмотра
Украинская оборонка получила собственный бренд ZBROYA: Минобороны объясняет значение и цели проекта

В Минобороны рассказали об украинском национальном бренде оружия ZBROYA, который будет представлять Украину официально на международном уровне.

Технологии • 23 октября, 15:59 • 2502 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo

Певица Анна Тринчер оказалась в центре скандала, продемонстрировав в соцсети русскоязычную книгу. Она объяснила, что книги заказывал ее ассистент, а сама она читает исключительно на украинском.

Общество • 23 октября, 15:24 • 36400 просмотра
Контрабанда на 17 млн грн: на Львовщине телефоны и парфюмерия перевозились под видом колбасных изделийPhoto

На Львовщине разоблачена контрабанда премиальных телефонов и парфюмерии на почти 17 миллионов гривен, которые пытались ввезти из Польши под видом колбасных изделий. Житель Яворовского района спрятал более 400 мобильных телефонов и почти 3 500 флаконов парфюмерии в микроавтобусе.

Общество • 23 октября, 14:41 • 2966 просмотра
ChatGPT Atlas от OpenAI анонсирует новые функции браузера

OpenAI представила ChatGPT Atlas, веб-браузер на базе искусственного интеллекта, бросающий вызов Google Chrome. Компания уже анонсировала ряд новых улучшений, включая группы вкладок, блокировщик рекламы и изменения в ключевых функциях ИИ.

Технологии • 23 октября, 14:20 • 2032 просмотра
PepsiCo Украина совместно с БФ «Твоя опора» помогают восстановить Центр детской кардиологии и кардиохирургии: врачи получили медицинское оборудование на более чем 36 миллионов гривенPhoto

Центр детской кардиологии и кардиохирургии, крупнейшая специализированная кардиохирургическая клиника в Украине, пострадал в результате ракетного удара по детской больнице ОХМАТДИТ. Здесь ежегодно проводилось более 1 000 операций и 20 000 консультаций.

Новости Бизнеса • 23 октября, 13:48 • 8116 просмотра
Ким Кардашьян отпраздновала 45-летие в Лондоне в двух смелых образах: фотоPhoto

Ким Кардашьян отпраздновала свое 45-летие в Лондоне, сменив два откровенных образа: прозрачный корсет и мини-платье с бисером. Среди гостей были Кейт Мосс, FKA Twigs, Сара Полсон, Наоми Уоттс и Джон Гальяно.

УНН Lite • 23 октября, 12:24 • 42967 просмотра
Electronic Arts заблокировала доступ к играм жителям некоторых регионов Украины: в компании назвали причину

Компания Electronic Arts ограничила доступ к своим играм пользователям в Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областях и Крыму. Причиной названы санкционные ограничения и эмбарго, хотя города Херсон и Запорожье контролируются Украиной.

Общество • 23 октября, 10:30 • 3258 просмотра
PUMA MMQ Earthbreak — когда спортивный стиль переходит в искусство

Современная мода все чаще стирает границы между повседневной одеждой и искусством.

Новости Бизнеса • 23 октября, 09:27 • 1902 просмотра
Tesla лидирует среди подержанных авто до 5 лет, импортированных в Украину в сентябре 2025 года

В сентябре 2025 года украинцы приобрели 8,2 тыс. ввезенных из-за границы подержанных легковых автомобилей в возрасте до 5 лет, из которых 55% составили электромобили. Самыми популярными моделями стали Tesla Model Y и Tesla Model 3.

Авто • 23 октября, 07:24 • 1968 просмотра
День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и День организаторов ток-шоу: что еще отмечают 23 октября

23 октября отмечают День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и синдроме Кабуки. Также в этот день празднуют День организаторов ток-шоу и День работников рекламы.

Общество • 23 октября, 02:44 • 3732 просмотра
Trail Tested, City Ready — самая модная обувь GORE-TEX осени 2025 года

Осень 2025 года отличается популярностью универсальных кроссовок с технологией GORE-TEX, сочетающих стиль и функциональность. Модели Salomon XT-6 GORE-TEX, Speedcross 3 GORE-TEX, XA Pro 3D GTX и adidas Adistar Cushion Gore-Tex, Terrex Swift R3 GTX обеспечивают защиту от непогоды и комфорт.

Новости Бизнеса • 22 октября, 13:07 • 5416 просмотра
Рианна потеряла $36 миллионов из-за провала модного проекта с Louis Vuitton

Певица Рианна понесла убытки в размере 36 миллионов долларов из-за неудачного совместного модного проекта Fenty с Louis Vuitton. Причиной провала стала пандемия COVID-19 и высокая стоимость коллекций, что сделало их недоступными для большинства поклонников.

Культура • 22 октября, 13:05 • 5276 просмотра
Google потеряла 100 млрд долларов после анонса браузера Atlas от OpenAI

Акции Alphabet Inc. , владельца Google, упали на 100 миллиардов долларов рыночной капитализации после анонса браузера Atlas от OpenAI. Atlas - это веб-браузер на базе искусственного интеллекта, созданный на основе ChatGPT, который уже работает на компьютерах Apple.

Экономика • 22 октября, 07:17 • 2618 просмотра
Warner Bros. Discovery объявила о выставлении себя на продажу – СМИ

Warner Bros. Discovery, владелец HBO и CNN, объявила о рассмотрении стратегических альтернатив для максимизации стоимости, что означает поиск покупателя. Компания получила неожиданный интерес от нескольких потенциальных покупателей относительно всей компании или ее студийного бизнеса.

Новости Мира • 21 октября, 15:53 • 3502 просмотра
Продавали "энергетически заряженные" амулеты: на Киевщине разоблачили мошенников-экстрасенсов

На Киевщине разоблачена группа мошенников, которые под видом экстрасенсов продавали "энергетически заряженные" амулеты, используя имена известных медийных лиц. Двум лицам сообщено о подозрениях, еще троим – заочно; продолжается досудебное расследование.

Общество • 21 октября, 14:23 • 2984 просмотра
Мужскую линию Hermès возглавила новый креативный директор: кто сменил Вероник Нишанян, которая пробыла на посту почти 40 лет

Грейс Уэйлз Боннер возглавит мужскую линию Hermès, сменив Вероник Нишанян, которая проработала 37 лет. Ее первая коллекция для бренда выйдет в январе 2027 года.

Культура • 21 октября, 14:01 • 2952 просмотра
Toyota представляет компактный внедорожник Land Cruiser FJ: что известноPhoto

Toyota официально представила Land Cruiser FJ, компактный внедорожник, ориентированный на стиль жизни. Запуск модели в Японии запланирован на середину 2026 года, прототип будет представлен публике Japan Mobility Show 2025.

Авто • 21 октября, 10:19 • 4923 просмотра
Владелец брендов Gucci и Balenciaga продает косметическое подразделение компании L'Oreal за 4,7 млрд долларов

Kering продает свое косметическое подразделение L'Oreal за 4,7 миллиарда долларов для уменьшения долга и фокусировки на основном бизнесе. L'Oreal получит права на бренды Gucci, Balenciaga и другие, а также приобретет парфюмерный бренд Creed.

Экономика • 20 октября, 11:32 • 3440 просмотра
Новый iPhone от Apple превосходит предыдущую модель по продажам на 14% в США и Китае

Продажи новейшей модели iPhone 17 от Apple выросли на 14% за первые 10 дней в США и Китае по сравнению с iPhone 16. Спрос на базовый iPhone 17 значительно превышает прошлогоднюю модель из-за улучшенного дисплея, большего объема памяти и обновленного чипа A19.

Новости Мира • 20 октября, 07:30 • 3195 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto

Супермодель Белла Хадид вернулась на показ Victoria's Secret 2025 года после шестилетнего перерыва, демонстрируя два образа. К ней присоединились Джиджи Хадид, бывшие «ангелы» и новые лица, а также музыкальные исполнители.

Культура • 16 октября, 07:27 • 117424 просмотра
Михаил Поплавский: Украинский бренд в социальных сетях

В Киевском университете культуры состоялся мастер-класс Михаила Поплавского «Украинский бренд в социальных сетях».

Технологии • 16 октября, 06:22 • 2705 просмотра