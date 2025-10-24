День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и День организаторов ток-шоу: что еще отмечают 23 октября

23 октября отмечают День осведомленности о синдроме внезапной смерти при эпилепсии и синдроме Кабуки. Также в этот день празднуют День организаторов ток-шоу и День работников рекламы.