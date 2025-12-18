Акции Tesla установили новый ценовой рекорд
Киев • УНН
Акции Tesla достигли исторического максимума в 489,88 долларов 16 декабря, увеличившись на 3,1% за день. Рыночная стоимость компании выросла до 1,63 трлн долларов, а состояние Илона Маска достигло 684 млрд долларов.
Акции американского производителя электромобилей Tesla установили новый рекорд цены по итогам торгов во вторник, 16 декабря. Об этом информирует CNBC, передает УНН.
Детали
Отмечается, что после снижения стоимости на 36% в первом квартале этого года — худшего периода для акций с 2022 года — бумаги Tesla достигли исторического максимума в 489,88 долл.
Во вторник акции выросли на 3,1%, а с начала года — на 21%. Предыдущий рекорд в 488,54 долл. компания установила почти год назад.
CNBC сообщает, что на этой неделе акции компании выросли после того, как ее генеральный директор Илон Маск, самый богатый человек в мире, заявил, что Tesla тестирует беспилотные автомобили в Остине, штат Техас, без пассажиров на борту.
С ростом акций рыночная стоимость Tesla выросла до 1,63 трлн долл., что сделало ее седьмой в мире, уступая лишь Nvidia, Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta, и немного опережая Broadcom.
По данным Forbes, чистый капитал Маска сейчас составляет около 684 млрд долл., что на 430 млрд долл. больше, чем у соучредителя Google Ларри Пейджа, который занимает второе место в списке.
Напомним
Маск стал первым человеком в истории, чье состояние превысило 600 миллиардов долларов, благодаря росту оценки SpaceX до 800 миллиардов долларов. Его доля в SpaceX составляет 336 миллиардов долларов, а в Tesla – 197 миллиардов долларов.
